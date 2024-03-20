Konutta yeni trend mi başladı?

Konut fiyatlarının artması, bankaların faizleri yükseltmesi hatta kredi vermemesi vatandaşları yeni yollara aramaya sevk ediyor. Konutlarda şimdilerde eski, kırık, dökük bodrum katı ve metruk denilebilecek evler revaçta. 600 bin TL'lerden başlayan evler artık ilk tercih olmaya başladı.

Show Haber'in haberine göre son dönemde birçok banka konut kredilerini kıstıkça kıstı. Fahiş ev fiyatlarına göre kredi miktarları çok düşük kalırken faizler de yükseldikçe yükseldi.

Durum istatiktiklere de yansıdı. 10 yıl öncesine kadar satın alınan her yüz konuttan 45'inde kredi kullanılırken şimdilerde o rakam 8'e düştü.

Yüksek maliyetli evlere yetmeyen ve bankalardan kredi alamayan pek çok kişi metruk sayılabilecek yıkıntı, döküntü evlere yönelmeye hatta bodrum katlarını tercih etmeye başladı.

Emlakçı Cem Koçyiğitoğlu şunları ifade etti:

"Ucuz daireler, 1-1,5 milyon TL'lik, 2 milyon TL'lik daireler satılmaya başlandı. Çok eski binalar, yıkımı yaklaşmış binalar. Şu an konut kredilerini özellikle devlet bankaları vermiyor. Özel bankalar ilk eviniz ise yüzde 80'ine kadarını veriyor ama yüzde 4-5'leri bulan faiz oranlarıyla. Bir kısım oturmak için, bir kısım da oturalım yıkılır da yeni bina yapılınca bir daire düşer umuduyla alıyor. Bir süre sonra bunları da alamama durumu olabilir, bence alsınlar."