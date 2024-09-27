Kredi faizleri düştü, konut fiyatları bir ayda yüzde 10-15 arttı

Finansmana erişimin zorlaşması ve vatandaşların parasını mevduat faizinde değerlendirmesi nedeniyle eski günlerini arayan konut sektöründe son bir ayda hareketlilik görüldü. Konut satışları ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Böylece yılın en zirvesi de yakalandı.

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre bazı bankaların kredi faizlerini az da olsa düşürmesinin ardından konut fiyatları yükseldi.

İlanların yer aldığı sitelerdeki karşılaştırmada satılık konut fiyatlarında bir ay içinde yüzde 10-15 artış görüldü. Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'da fiyatı bir günde 700 bin lira artan dairenin bulunduğu görüldü.

'Krediler açıldı, fiyatı yukarı çekebilirsiniz'

Türkiye muhabiri 6,5 milyon liraya sattığı evi bir ay sonra 7,2 milyon liraya çıkaran ev sahibini arayarak nedenini sordu. Ev sahibi "Bankaların kredi faizini düşürmesiyle arayan soran oluyor. Biz de yeni ev alacağımız için fiyatı 7,2 milyon liraya yükselttik. Çünkü benim alacağım evin fiyatı da yükseldi” dedi.

Dairesi 3 milyon 999 bin TL’den,4 milyon 299 bin TL’ye çıkaran diğer ev sahibi ise emlakçının "Ev fiyatları artıyor. Piyasa hareketlendi. Krediler açıldı faizler düştü, fiyatı isterseniz biraz yukarı çekebilirsiniz” dediğini kaydetti.