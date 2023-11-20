Macaristan, 500 bin euroya ev alana oturma izni verecek

Emre ERGÜL

Meclise geçen sunulan tasarıya göre, 250 bin euro değerinde Macar gayrimenkul fonu payı veya Macaristan’da en az 500 bin euro değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, “misafir-yatırımcı vizesi” alabilecek. Kamu yararına çalışan varlık yönetimi vakıflarına 1 miyon euroluk bağış yapanlar da bu vizeden yararlanabilecek.

“Misafir-yatırımcı vizesi”ni alan kişi, Macaristan’da 10 yıl kalabilecek ve sürenin bitişinde 10 yıl daha uzatabilecek. Macaristan, “altın vize” uygulamasını 1 Ocak 2013’te başlatmış ve 300 bin euroya kadar Macar tahvili satın alanlara oturum hakkı veriyordu. Ancak ABD yaptırımları altındaki Suriyeli bir kişinin Macaristan’da ikamet hakkı almasından sonra “altın vize” uygulaması 31 Mart 2017 tarihinde sona ermişti.

Program sayesinde 2013- 2017 yılları arasında 1.4 milyar euro gelir elde eden Macaristan, çoğunluğunu Çinliler ve Rusların oluşturduğu 3 bin 649 yabancıya ikamet hakkı tanımıştı. Portekiz bu yıl, özellikle Lizbon'da emlak fiyatlarının artmasının ardından bir “altın vize” programına ara verdi. İrlanda da “yatırım karşılığı ikamet” uygulamasını 15 Şubat'ta durdurdu.