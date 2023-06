Maslak’a 80 milyon dolarlık yeni nesil konaklama yatırımı

Takip Et

Yurt içinde ve yurt dışında konut, AVM, ofis, iş merkezi gibi anahtar teslim projeler geliştiren Yu Group, Maslak Dream by NEW INN projesini satışa çıkardı. Serviced Apartment (yeni nesil konaklama) konseptindeki proje 80 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek.

Projenin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Yu Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mekki Özkan, “Yeni Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi. Maslak Dream by NEW INN projesinin yatırım değerinin 80 milyon dolar olduğunu açıklayan Özkan, “Projemizi 24 ay sürede tamamlayarak teslim etmeyi, yatırımcılara da kısa sürede en az iki kat prim sağlamayı hedefliyoruz.

İş ve ekonomi dünyasının merkezi Maslak’ta bulunan projemizde, 57 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen orman manzaralı 1+1, 2+1 süit daire seçeneklerimiz bulunuyor. ‘Serviced Apartment’ konseptimizle beş yıldızlı otel konforu sunacağız” dedi.

NEW INN Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akbal ise 2022 yılında sektörde yüzde 300 büyüyerek pazarda iyi bir konum edindiklerini söyledi. Akbal, şöyle devam etti: “Maslak Dream by NEW INN projesinde konaklama hizmeti veren çözüm ortağı olmamızın satış hızını artıracağını düşünüyoruz.

Projedek mülk sahiplerine yüksek kira getirisi, 15 yıldan kısa süreli yatırımın geri dönüş süresi ve NEW INN marka farkındalığı ile profesyonel anlamda katkı sağlayacağımıza inanıyorum” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, projede metrekareler 5 bin 500 dolardan başlıyor. Şimdiden satışa dönecek 100 talep geldi.