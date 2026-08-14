Miras satışında yeni dönem: Önce aile içinde satılacak

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Ticaret Bakanlığı, emlak alanında miras kalan taşınmazların satışı ile sosyal medya üzerinden verilen emlak ilanlarına ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Miras kalan taşınmazların satışı konusunda yaşanan anlaşmazlıkların azaltılmasını amaçlayan düzenlemeyle, mirasçıların ortaklığı sona erdirmek istemesi halinde uygulanacak süreç değiştirildi.

Önceki uygulamada miras kalan bir taşınmazın aile içinde gönüllü olarak satılabilmesi için tüm mirasçıların onayı gerekiyordu. Mirasçılardan birinin dahi satışa onay vermemesi durumunda süreç zaman zaman mahkemeye taşınıyordu.

İcra ve İflas Kanunu'nun 114'üncü maddesinde yapılan değişiklikle bu konuda yeni bir uygulamaya geçildi. Buna göre, mirasçıların ortaklığı sona erdirmek istemesi halinde taşınmazın satışı ilk olarak aile içine yapılacak.

Satış öncesinde taşınmazın değeri eksper tarafından belirlenecek.

Sosyal medyadaki emlak ilanlarına düzenleme

Bakanlığın emlak sektörüne yönelik bir diğer düzenlemesi ise sosyal medya üzerinden yayımlanan ilanları kapsıyor.

Bir süredir emlakçıların sosyal medya üzerinden ilan paylaşmasına izin verilmezken, yeni düzenlemeyle yetki alınan taşınmazlar için istisna getirildi.

Buna göre yetkili kişiler, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile uyumlu emlak ilanlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilecek.