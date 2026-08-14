Ticaret Bakanlığı'ndan damping önlemleri için yeni duyuru

Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bazı motorlar, bisikletler ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler, tekerlekler ve bunların aksam parçaları, emniyet camları, camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları ve komple soğutma tesisleri gibi eşyalara uygulanan dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 2027 yılının ilk yarısında sona erecek.

Dampinge ve sübvansiyona karşı kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor.

Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin, sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakkı bulunuyor.