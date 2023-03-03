Müstakil evler için imar düzenlemeleri hayati önem taşıyor

Afetten en fazla etkilenen Çukurova ilçesinde düşük yoğunluklu konut ve müstakil ev inşa etmeye uygun 16 bin dönüm arazinin imara açılmasının gündeme geldiğini kaydeden Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, “Adana’nın kuzey batısındaki söz konusu bölgede yaklaşık 25 yıldır kamu kurumlarının ve bazı şahısların itirazları nedeniyle yaşanan imar sorunlarının 6 ay içinde çözülmesine yönelik atılan adımların sonuçlandırılması müstakil konut imarlı arsa ihtiyacını çok büyük oranda karşılayacaktır” dedi.

Adana’nın çeşitli mahallelerinde çok katlı binalarda yaşamak istemeyen vatandaşların müstakil ev yapabilecekleri, konteyner veya taşınabilir evler koyabileceği arsa satın almak için arayışa girdiğini, bu kriz ortamında elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinin sağlanamayacağı tarla vasıflı arazilerin dahi ederinin 5 katı fiyatlarla satıldığına dikkati çeken Başkan Sakarya, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de çok yüksek fiyatlardan imarsız arsa satın alınmaması ve fırsatçılara prim verilmemesi çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Sakarya, Soner Çetin’in, Adanalıların biraz sabırlı olmalarını isteyerek Karaisalı yolu üzerinde 16 bin dönüm arazinin müstakil ev inşasına uygun olduğunu, ilgili düzenlemeleri yapıp imara açacaklarını ifade ettiğini hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yıkılmış veya ağır hasarlı konutların yerine yapılacak afet konutları için Şambayadı bölgesini işaret ettiğini söyleyen Faruk Sakarya, “Başkan Çetin’in haklı talebinin ardından Adana Valisi Sayın Süleyman Elban’ın da söz konusu bölgenin imar sorunlarının çözülüp, afet konutları ile birlikte müstakil konutlar için imara açılması konusunda büyük gayret gösteriyor” diye konuştu.

Bakanlıkların, Valinin ve Belediye Başkanlarının koordinasyonunda ilgili kurumların çalışmalarıyla, 6 ay içinde müstakil ev yapımı konusunda gündeme gelen imar düzenlemelerinin sonuçlandırılmasının vatandaşların arsa taleplerini büyük ölçüde karşılayacağını kaydeden Sakarya, imara açılacak bölgede hak sahiplerinin de sağduyulu davranmasının insanların güven içinde yaşamasını kolaylaştıracağını vurguladı.

Adanalıların birikimlerini müstakil ev yapımı için değerlendirirken aceleci davranmaması çağrısında bulunan Sakarya, “Biraz sabırlı olmaları kendi faydalarına olacaktır. 16 bin dönüm arazi 6 ay içinde imara açıldığında arazilerini fahiş fiyatlarla satışa çıkaran fırsatçılar da gayrimenkullerinin ederini deprem öncesi rakamlara düşürmek zorunda kalacaktır” şeklinde konuştu.

Çukurova GİAD ailesi olarak Adana Valiliği ve belediyelerin hayatı normalleştirme çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Ömer Faruk Sakarya, depremden etkilenen insanlara acil yardımları devam ettirirken, dernek üyeleri arasında bulunan mimar, mühendis ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket sahiplerinin projelendirme ve planlamalar konusunda gönüllü olarak görev almaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.