‘Nişantaşı Koru’yla dünya birinciliğini getirdik'

Hamide HANGÜL

Son yıllarda tüketicilerin yeşille ve doğayla iç içe konut talebi büyük oranda arttı. Özellikle pandemi süreci bu ilgiyi hızlandırdı. Tüketici talebi karşısında Dap Gayrimenkul Geliştirme’nin, şehrin merkezi Nişantaşı’nda “sağlıklı ev” konseptiyle geliştirdiği Nişantaşı Koru projesinde inşaat son aşamaya gelirken, sınırlı sayıdaki hemen teslim daireler de satışa sunuldu. Ferah balkonu, geniş daireleri ve sonsuzluk havuzuyla dikkat çeken Bahçe Villa ve Teras Villa olarak tasarlanan proje, 160 konutluk bir yaşam alanı olarak projelendirildi.

İstanbul’da eser inşa ettik

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı’da sadece Türkiye’de değil dünyada da parmakla gösterilecek bir proje geliştirdiklerini söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projeyle, iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstanbul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak bir eser inşa ettik. Dünyadan ve Avrupa’dan toplam 10 ödül alan Nişantaşı Koru, European Property Awards’tan aldığı ‘Dünyanın En İyi Proje Geliştirme Pazarlama’ ödülüyle, dünya birinciliğini Nişantaşı’na kazandırmış oldu. Teslimlerin başladığı projedeki özel dairelerimiz ile sakinlerimize şehrin merkezinde ve evlerinin konforunda bir havuz keyfi eşliğinde eşsiz Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını doyasıya çıkarma imkânı sunuyoruz.” Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı. Ihlamur Kasrı’nın yanı sıra, Amerikan Hastanesi, Nişantaşı ve çevresindeki 100’e yakın hastane ve polikliniğe yakın konumdaki proje, 60 bin metrekarelik koru alanı ile de dikkat çekiyor.