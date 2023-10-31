Oflaz: Mobil gecekondularla çöküntü alanlar doğuyor

Hamide HANGÜL

İstanbul’da olası deprem korkusu ve fahiş konut fiyatları mikro evlere talebi katladı. Büyüklüğü 10 ile 30 metrekare arasında değişen Tiny House tipi evlerin fiyatları 450 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

Tarla ya da bahçelere kurulan bu evlere, hem fiyatı, kolaylığı, tatil amaçlı kullanımı ve hem de depreme karşı daha güvenli görülmesinden dolayı ilgi yoğun. Ancak bu tablonun şehirlerin alt yapısına ilişkin bazı sorunları da beraberinde getirdiğini dile getiren Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı ve İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, yaklaşan yerel seçimler öncesinde uyarılarda bulundu.

Tiny house ve hobi bahçesi adı altında tarım alanlarına, kırlara teknik ve hukuki altyapısı olmayan yapıların kurulduğuna işaret eden Hüseyin Oflaz, “Aslında geleceğin çöküntü ve dönüşüm alanları bugünden oluşuyor. Bu hareket devam ederse, gelecekte tıpkı metropollerde uzun yıllar ıslah edilemeyen, yıkmakta zorlanılan ama yıkılmadığında da kentin alt yapısını, sosyolojik yapısını bozarak sorunlarını artıran gecekondulaşma gibi bir sorunu köylerde yaşıyor olacağız” diye uyardı.

Kırları mahveder

Kente göç hareketine 1980’li yıllarda hazırlıklı olunamadığı için planlı alanların zamanında üretilemediğini, bu nedenle herkesin gözünün kestiği yere bir gecede evini inşa ettiğini hatırlatan Hüseyin Oflaz, daha sonra bu yapıların yoğunlaştığını, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapısı olmayan bölgeler doğduğunun altını çizdi. Bugün İstanbul’un devam eden sorunlarının temelinde 1980’li yıllardan gelen bu tür bir kaçak yapılaşmanın yattığına işaret eden Oflaz “1980-2000 arası kentleri mahvettik, şimdi de kır ve köyleri mahvetmek üzereyiz” dedi.

Köylerde neredeyse Tiny house mahalleleri var

Sadece kent için değil, gecekonduda yaşayanların da insani hizmetlere ulaşmasında sıkıntı yaşadığını unutmamak gerektiğinin altını çizen Oflaz, şöyle devam etti: “Bu kaçak yapılar şimdi de doğada yaşama fikriyle, bir kırsal alana, mobil derme çatma bir kulübeyi koyarak yaşamak isteyenler tarafından köy ve kırsalda yapılıyor.

Üstelik mahalle kuracak düzeyde yoğunlaşma var. Şimdilik zararsız zannedilen bu yapıların mesela tuvalet ihtiyacı nasıl giderilecek? Elektriği, suyu, doğalgazı kaçak kullanacaklar. Tüm bunlar teknik altyapı olmadan, planlama olmadan bireysel çözümlerle yapılmaya kalkışıldığında o bölge için büyük sorunlar ortaya çıkacak.”

Hobi bahçeleri de kalıcı ikametgah gibi kullanılıyor

Hobi bahçelerinin gerçekten hobi için kullanılmasında sakınca olmadığını, ancak bunların artık kalıcı ikametgah gibi kullanılmaya başlandığını anlatan Oflaz, “Planlamasız her türlü yapı bölgesi ve bölgenin geleceği için tehlikedir” uyarısı yaptı.

Hukuki altyapıda oluştuğunda bu yapılar yıkılır

Herkes gözüne kestirdiği tarlanın içine tiny house yapamaması gerektiğini vurgulayan Oflaz, " Kanalizasyon tarım toprağına mı boşaltılacak. Tarım arazilerine zarar vermek kimsenin yararına olmaz. Yatırım yapanlar bilsin ki hukuki altyapısı hazır olduğunda, bu yapılacak yıkılacak" dedi.