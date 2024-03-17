Özhaseki: 2 milyondan fazla konut değişti

Özhaseki, Yalova'da Çiftlikköy Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul, kendisinin de Kayseri'den aday olduğunu anımsatarak, mazeret üretmeden hizmet edeceklerini söylediklerini ve sözlerinde durduklarını belirtti.

"22 yıldır iktidardayız, bu bir dünya rekoru"

Bu nedenle vatandaşların kendilerine teveccüh göstermeye devam ettiğini dile getiren Özhaseki, "22 yıldır iktidardayız, bu bir dünya rekoru. Birçok şehirde neredeyse 30 yıldır iş başındayız. Bunlar, dünya rekoru." dedi.

"Değerli kardeşlerim, siz iyi niyetle yola çıkarsanız, gayret ederseniz, çalışırsanız emin olun Cenab-ı Allah yardım ediyor. İşleriniz rast gidiyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Naçizane ben de başladığımda benden ilk randevu alanlar ya haciz memurlarıydı ya alacaklı avukatlardı ya da 'Bir an önce şu paramı ödeyin, ben batmak üzereyim.' diyen iş adamlarıydı. Öyle başladık. 'Kasada ne kadar para var?' diye sordum, '700 milyon lira.' dediler 1994'te. 'Ne kadar maaş ödeyeceğiz?' dedim, '15 milyar.' dediler. Maaş bile yok ortada.

Öyle başladığımız bir şehirde Allah'a hamdolsun, ayrılırken yaptığımız basın toplantısında şunları söyleyerek ayrıldım: 'Eğer bir tek Allah'ın kulunun ben de hakkı kalmışsa 3 gün boyunca belediyede oturuyorum, lütfen gelsin, o hakkını benden istesin, ödeyeyim.

Önce bir helalleşelim ama sizler de şahitsiniz dün taşra gibi gecekondusu olan, çevresi çepeçevre varoşlarla dolu bir şehirden bugün Paris'le yarışacak bir şehir bıraktım. Başım dik, alnım açık elhamdülillah. Çalıştım.' dedim ve kasası da para dolu bir belediye bıraktık."

"Arkadaşlarımız, büyük bir gayretle kentsel dönüşümü yapmaya çalışıyorlar"

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve şu anda kırılmamış 497 fay hattının bulunduğunu anlatarak, ne zaman, nerede kırılacağını ve nasıl hasar bırakacağını bilmediklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli gündemlerinin başında kentsel dönüşümün bulunduğuna işaret eden Özhaseki, şunları dile getirdi:

"Bizim arkadaşlarımız, büyük bir gayretle kentsel dönüşümü yapmaya çalışıyorlar. Dün İstanbul'da tam 14 tane ilçemizde 5200 konutluk bir taraftan yıkım bir taraftan da yapım işlerini başlattık. 14 ilçemizin tamamı da bizim AK Parti'li arkadaşlardı.

Sabahleyin Ümraniye'de işe başladık. Orada binlerce konutu yeniden yıkıp yapmaya çalışıyoruz. Yine AK Parti'li belediye. Biz inandık bu işe. Türkiye'yi hazırlamak lazım. Onun içindir ki gece gündüz de koşturuyoruz. 2012'de çıkan yasayla 2 milyondan fazla konut değişti, dönüştü ve devam ediyor ama bu bizi kesmediği için yeni yasa çıkardık, hızlandırmaya çalışıyoruz.

Allah korusun, Marmara'da düşünülen ve ikide bir bilim adamlarının ihtar etmiş olduğu Adalar segmenti kırılırsa en büyük hasar İstanbul'da olur, sonra karşısında, Yalova'da olur, Kocaeli'de olur, Bursa'da olur. Onun içindir ki belediyelerimizin birinci işi kentsel dönüşüm. Birinci iş bu. Biz, bunu yapmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Yapıyoruz da zaten. Bakanlık olarak hazırız."

Özhaseki, bütçeleri ayırdıklarını ama belediyelerde bazı yerlerde ayaklarının eksik kaldığını söyleyerek, "Eğer belediye başkanları, nerede kentsel dönüşüm yapılacağını hesaplayıp gelip bizimle işbirliğine girerlerse başarılı oluyorlar. Biz de destekliyoruz. Bütçe veriyoruz, arazi veriyoruz, TOKİ'mizi gönderiyoruz, oraları yeniliyoruz, depreme hazır hale getiriyoruz ama belediye başkanları bunu yapmazlarsa, gelmezlerse ne yazık ki orada bir ayağımız eksik kalıyor." ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak biz de hazırız"

Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda hazır olduklarını gördüğünü belirten Özhaseki, "'Değişsin' diyorlar. 'Allah korusun, deprem gelirse hepimizi alır, götürür.' diyorlar. Bizim belediyelerimiz de hazır. Bakanlık olarak biz de hazırız." diye konuştu.

Algı belediyeciliğinin başlatıldığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak biz de hazırız ama biz de Allah iyiliklerini versin, bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Geçen gün İzmir'deyim, 25 senedir burada Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi var mı?

Var. İzmir, en önemli deprem bölgesi mi? Evet. '25 tane bina değiştirdiyse söyleyin.' dedim. Yok. Çiçek, böcek, akşam düğün, iki yandaş sanatçı, gazeteci, paraları oralara aktarıyorlar. Bir de öğrenmişler, şimdi algı belediyeciliği, başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüme ayrılan para 500 milyon liranın altında, reklamı için ayırdığı para 900 milyon lira civarında. Yapmadığı halde yapmış gibi göstermek.

Olmayanı olmuş gibi göstermek. İktidarın yaptığını kendi yapmış gibi sunmak, böyle bir algı belediyeciliği başladı. Sosyal medyada paraları aktarıyorlar. Dik duruyor adamcağız, alkışlıyorlar. Oturuyor, alkışlıyorlar. Ağzını açıyor, alkışlıyorlar. Gülüyor, alkışlıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Tatile gidiyor, çalışıyormuş gibi gösteriyorlar. Kayağa gidiyor, 'Benim insani hakkım, ne var bunda?' diyor ama çalışıyormuş gibi gösteriyorlar. Böyle bir belediyecilik başladı."

Özhaseki, başka bir belediyecilik anlayışının ortaya çıktığını belirterek, "Sosyal medyada oynuyorlar. Benim bir sözüm üzerine 'Sövün bu adama.' diyorlar. Allah Allah, bir sürü trol ordusu hakarete başlıyor. İş yapacaksınız, mani olmaya çalışıyorlar." dedi.

"Azıcık vicdanları var mı acaba bunların?"

Bir önceki bakanlık döneminde Hatay'a kentsel dönüşüm için gittiğini anlatan Özhaseki, vatandaşları ikna etmesine rağmen bazı örgüt üyeleri ve CHP'li belediye başkanını ikna edemediğini, kendisine davalar açıldığını ve kentsel dönüşüm yaptırmadıklarını söyledi.

Deprem sabahı Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le konuştuğunu belirten Özhaseki, "Sonra resmi görevlileri arayarak öğrendim ki benim kentsel dönüşüm yapmak istediğim mahallede bana mani olup yaptırmadıkları yerde taş üstünde taş kalmamış, bütün vatandaşlarımız rahmetlik olmuştu. Şimdi soruyorum, azıcık vicdanları var mı acaba bunların? İşe mani olanların. İşi gücü algı olanların. Bana orada kentsel dönüşümü yaptırmayanların azıcık vicdanları var mı acaba? Değerli kardeşlerim önemli olan hizmet. Vatandaşa hizmet." diye konuştu.

Kentte de dönüştürülecek alanların bulunduğuna dikkati çeken Özhaseki, Yalova için ne gerekiyorsa üzerine düşeni yapacağını sözlerine ekledi.