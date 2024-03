Özhaseki açıkladı! TOKİ mağdurları platformu var mı?

Takip Et

Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarıyla tüm ülkede hizmet döneminin başladığını söyledi.

Hizmet, dürüstlük, gayret ve millete adanmış bir ömür olmadan başarının gelmeyeceğini belirten Özhaseki, "Bugün geldiğimizde noktada da bizim alnımız ak, başımız dik bir vaziyette de çok şükür herkesin önüne çıkabiliyoruz. Yaptıklarımızı anlatabiliyoruz." diye konuştu.

22 yıllık AK Parti iktidarının rüşdünü ispatladığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinir. Kadim şehirlerimiz var. Cennet gibi bir vatana sahibiz ama iki de dezavantajımız var. Birincisi, yerin altındaki fitne odakları bitmek bilmez. Dışarıdan tahrik ederler, bunlara destek verenler aynıdır, istekleri de aynıdır.

PKK'dan IŞİD'e, FETÖ'sünden DHKP-C'sine uzun bir yelpazede bir sürü bela, örgüt bu milleti bölmek için her şeyi yaparlar. Zayıflatmak için her şeyi yaparlar. 'Kardeş kanı dökülsün' diye her şeyi yaparlar. Dikkat edin bunları destekleyenler hep aynıdır, hiç değişmez."

Bu coğrafyanın ikinci dezavantajının deprem kuşağında yer alması olduğunu anlatan Özhaseki, kentsel dönüşümün bakanlık, belediye ve vatandaş olmak üzere üç önemli ayağının olduğunu ifade etti.

Özhaseki, kentsel dönüşümle ilgili bakanlığa gelenlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayarak, "Burada bir tek AK Parti'li belediyeler gayret ediyor. Ben şu ana kadar kentsel dönüşümü kendisine, iş edinen bir CHP'li belediye başkanı görmedim.

Öğrenmişler papağan gibi bir kelam, artık midemiz dönüyor bunu duymaktan: 'Bizler kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.' Kardeşim ne olur rantsal dönüşüm yapmayın. Ayıp bir şeydir rantsal dönüşüm zaten. Ne demek? Çirkinleşmeyin. Kentsel dönüşüm yapın. Hadi Allah rızası için bir tane kentsel dönüşüm yapın. Yok. Neden? Zor bir iş." değerlendirmesini yaptı.

"Ajanslara algı operasyonu için verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan paranın iki katı"

CHP'li başkanların yönettiği belediyelerin sürekli dava açıp işleri engellediğini söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bütün dünyayı herkes geziyor, naçizane ben de az çok gezmiş görmüş bir kardeşinizim. Hayırlı bir iş olduğunda, milli bir mesele olduğunda oradaki partilerin hep bir araya geldiklerine ben şahidim. Fakat bizdeki muhalefet ne hikmetse milli meselelerde bile karşı çıkıyor. Hayırlı bir iş olduğunda yine karşı çıkıyor. Yine dava açıyor.

Sonra da bir algı operasyonu çekiyorlar. Son dönemde böyle bir moda başladı. Benim anlayamayacağım bir şey yok. 20 küsur sene belediye başkanlığı yaptım. Bu işin de bir usulü vardır. Fakat son dönemde Cumhuriyet Halk Partililerin yapmış olduğu bir belediyecilik, yapmadığı halde yapıyormuş gibi göstermek. Çalışmadığı halde çalışıyormuş kendini göstermek.

Tatilde gezerken iş başındaymış gibi sunmak. Gözü başka yerlerde ama işine hakimmiş gibi göstermek. Ben böyle bir şey anlayamıyorum. İstanbul'da ajanslara algı operasyonu için verilen para, kentsel dönüşüm için ayrılan para neredeyse iki misli. El insaf."

Özhaseki, AK Parti'nin eser siyaseti yaptığını dile getirerek, "İnşallah Eskişehir halkının tabii ki iradesi arkadaşlarımızdan yana olduğunda da elimizdeki bütün imkanımızla buraya gelip sonuna kadar gayret edeceğiz. O en ufacık depremde yıkılabilecek kötü konutları bir an önce TOKİ'nin sağlam konutlarıyla dirençli hale getirip kendilerine teslim edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

"Dünyanın neresinde asgari ücretin 4'te biriyle, 5'te biriyle ev sahibi olunan ülke var"

TOKİ'nin depreme dayanıklı sağlam konutlar inşa ettiğini vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ara ara, sağda solda 'TOKİ mağdurları' falan diye platform oluşturup bir şeyler söyleyenler oluyor. Bunların da çok zorlama, muhalefetin tahrikleriyle kendi yandaşlarını ortaya dökerek seçim öncesinde mide bulandırmak için ortalığı biraz da toz dumana karıştırmak için yaptıkları bir numara olduğunu biz çok iyi görüyoruz. Kimleri nasıl çağırdıklarını, oraya getirdikleri insanlara neleri teklif ettiklerini, söylediklerini çok iyi biliyoruz ama bunları geçtik, böyle bir mağduriyet var mı yok mu buna bakmak lazım."

KDV'nin sosyal konutlar için 149 metrekarenin altında yüzde 1 iken sonradan yüzde 10'a kadar dilimin yükseldiğini anlatan Özhaseki, bunu kabine toplantısında gündeme getirdiğini belirtti.

Maliye ekibinin çalışmasını sürdürdüğü bilgisini veren Özhaseki, bu konuyla ilgili müjdeli bir haber çıkacağını ümit ettiğini söyledi.

Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin şu anda ülke genelinde yapımına devam ettirdiği 175 bin civarı konut olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların 165 bini, vatandaşlarımız ev sahibi olurken 2 bin küsur liradan 4 bin liraya kadar taksit ödüyorlar. Yani neredeyse yüzde 95'i 2 bin 300 lira ile 4 bin lira arasında taksit ödeyerek ev sahibi oluyorlar.

Herkes elini vicdanına koysun. Dünyanın neresinde asgari ücretin 4'te biriyle, 5'te biriyle ev sahibi olunan ülke var. Geriye kalan 10-12 bin dilimde ise son dönemde başlayan, biraz metrekareleri büyük olan 8 bin liraya kadar olan bir bölüm var. Bir de 12 bin liraya kadar bölüm olan var. Yani 10-12 bin tane konutun da taksitleri bir grubun 8 bin liraya kadar, 6 bin, 7 bin, 8 bin lira gibi. Biraz daha büyük metrajlı olanlar da 12 bin liraya kadar.

Bunlar da en son dönemdeki başlayanlar ve yapılanlar. Türkiye'deki asgari ücretin yarısı gibi bazen 4'te 1'i gibi bazen 4'te 3'ü gibi bir rakamla çok şükür binlerce insan ev sahibi olabiliyor. Biz bunları devam ettireceğiz. Daha çok yapacağız, daha çok vereceğiz. Daha düşük fiyatlarla, daha uzun vadelerle, kiranın bile yarısı gibi fiyatla inşallah ev sahibi yapmaya gayret edeceğiz."

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu da birer konuşma yaptı.

Valiliği de ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Mehmet Özhaseki'ye, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, MKYK Üyesi Ali Demirel, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu eşlik etti.