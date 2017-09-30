Prens Adaları’na karşı DKY Ada hayata geçiyor

30 Eylül 2017

Leyla İLHAN

DKY, İstanbul Kartal’da Prens Adaları’nın karşısında 792 konutluk DKY Ada projesine başladı. 600 milyon liralık yatırımla hayata geçecek projede daire fiyatları 395 bin TL’den başlıyor. DKY Ada projesi toplamda 19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm projesi olarak yaşam bulacak projede daireler 36 ay sonra teslim edilecek.

Konutların yanı sıra 4 adet ticari alan ve kreşin yer aldığı DKY Ada aileler düşünülerek hayata geçirildi. Bu nedenle daire tipleri 2+1’den başlayıp 4+1’e kadar çıkıyor. Kadıköy-Tuzla E-5 hattı, Kadıköy- Kartal Metrosu gibi toplu ulaşım hatlarına yakınlığıyla dikkat çeken DKY Ada, ön lansman döneminde 4 bin adetlik talep aldı. Tanıtım toplantısında konuşan DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, DKY Ada’nın bir kentsel dönüşüm projesi olduğunu belirterek “Projemiz, 24 bloktan oluşan 301 konutun dönüştürülmesiyle elde edilen 19 dönümlük bir alanda yükselecek. Kartal’ın simgesi olmaya aday projede, 93,94 ile 211,54 metrekare arasında değişen, 2+1’den 4+1’e kadar balkonlu ve yeni nesil ev konseptiyle +1,5 olarak planlanan 2+1,5 ve 3+1,5 olmak üzere farklı formatlarda konutlar yer alıyor” dedi.

395 bin TL’den başlıyor

Projedeki 2+1 konutların fiyatlarının 395 bin TL’den başladığını aktaran Dumankaya, “Yüzde 65’i deniz manzaralı olan projemiz 9’uncu kattan itibaren deniz manzarası sunacak. Projemiz, fitness ve SPA merkezi, spor alanları, yürüyüş parkuru, açık ve kapalı yüzme havuzu ve aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini artıracak ve Kartal’a değer katacak” diye konuştu. Ön talep döneminde 4 bin ön talep aldıklarını anlatan Dumankaya, “Şimdi ruhsatı alıp satışa geçmeye başladık. Bu taleplerin önemli bir bölümünün satışa dönmesini bekliyoruz” diye konuştu. Dumankaya, 2018 yılında İstanbul Avrupa Yakası Sultangazi’de 52 dönüm üzerinde yaklaşık 1300 konutluk yeni bir projeye de başlayacaklarını söyledi. Sultangazi projesinin kentsel dönüşüm projesi olduğunu açıklayan Ali Dumankaya, Anadolu Yakası Yenisahra’da ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

600 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen DKY Ada projesi toplamda 19 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm projesi olarak yaşam bulacak projede dairelerin yüzde 60’ı adalar manzarasına hakim konumda. Proje 36 ay sonra teslim edilecek. 155 bin metrekarelik inşaat alanı olan DKY Ada’da 4 blok 792 daire bulunuyor. 301 daire ise hak sahiplerine ait.

Banka kredi vermeyince ‘Ekopratik’ sistemini kurdu

Son iki yılda bankalara konut kredisi için yapılan başvuruların yüzde 40’ının rededildiğini anlatan Ali Dumankaya, firma olarak bankadan kredili satışlar yaptıklarını bunun yanı sıra firma olarak ‘Ekopratik’ ödeme sistemi kurarak vatandaşa esnek ödeme modeli sunduklarını söyledi. Bu sistem için özel bir yazılım programı hazırladıklarını aktaran Dumankaya, “120 aya kadar vade yaptığımız bu modelde tıpkı bir terzi gibi kişiye uygun ödeme modelleri geliştiryoruz. Modelimiz ne kadar erken ödersen o kadar ucuza alma üzerine kurgulandı” diye konuştu.