Real Group'tan Yedikule'ye 550 milyon TL'lik proje

27 Nisan 2018

Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Dokumacı, Yedikule Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını, 550 milyon lira değerle hayata geçirilen projedeki 120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, Real Konaklar Yedikule Projesi'nin tanıtım toplantısında projeye ve şirketinin yatırım planlarına ilişkin bilgiler verdi.

Grup olarak son 2 yıldır üzerinde çalıştıkları Real Konaklar Yedikule Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını ifade eden Dokumacı, 550 milyon lira değerle hayata geçirilen projedeki 120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Tarihi Yedikule bölgesinde hastanelerin, üniversitelerin ve toplu ulaşım merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Dokumacı, bölgenin zaman içinde daha da gelişeceğini söyledi.

Real Group olarak yatırımlara hız kesmeyeceklerini belirten Dokumacı, “Durmak yok, yola devam” prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Projeleri asla durdurmayacağız. Bugün fırsatı gören inşaat firmaları Türkiye'nin gelecek 20 yılına damgasını vuracak. İnşaat sektöründe kriz görmüyorum. Evet Türkiye'de inşaatta finans darlığı var ama burada akıllı proje yapan firmalar ve gerçekten ciddi şekilde dizayn anlamında, kalite anlamında öne çıkan firmaların önü çok açık. Kalite odaklı olacaksınız, yaptığın iş biraz aileye yönelik olacak. Ama bu alan özel bir alan, bu alanın maliyeti yüksek. Bu kriterlere uyan firmalar ciddi şekilde yol alacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Dokumacı, projenin Aralık 2019'da tamamlanarak sakinlerine teslim edileceğini söyledi.