RookZ ‘gayrimenkulün kalesi’ olma hedefiyle yola çıktı

Dijitalleşmenin ve gelişen teknolojinin her alanda kullanılmasının hedeflendiği şirket ‘Gayrimenkul sektörünün Apple’ı olmak istiyoruz’ sloganıyla dün Çekmeköy’de ilk mağazasını faaliyete geçirdi.

Markanın lansmanında konuşan İTO Gayrimenkul Komite Başkanı ve NEOPRA Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akdoğan pazarın büyümeye ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Sistemi iyileştirmek, kolaylaştırmak, geliştirmek istiyoruz. Biz gayrimenkul sektörünün Apple’ı olmak istiyoruz. Ve bu yolda ülke ekonomisine ciddi değer katacak bir işe imza atacağız. Sürdürülebilir, kârlı bir iş modeli sunacağız” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin kanuni tüm hakları gözetilecek

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve markanın hukuk müşaviri Av. Ali Güvenç Kiraz’da “Markamızda tüm sözleşmeler maksimum şeffaflık, kalite ve güvenceyle detaylı bir şekilde müşterilere sunulacak. Tüm kanunlar kapsamında müşterilerin hakları gözetilerek hizmet sunulacak. Türkiye’de her yıl 14 milyon tapu işlemi yapılıyor. Vatandaşlar da artık gayrimenkulde bilgi sahibi olmaya başladı. Tüketici farkı gördükçe bizim değerimizi anlayacak. Burada müşteri gayrimenkul okuryazarlığı edinecek” ifadelerini kullandı.