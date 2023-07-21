Satılık konutta en yüksek artış Çankırı’da

Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, Haziran 2023'te bir önceki aya göre yüzde10.54 oranında nominal artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde119.21 nominal bir artış kaydedildi.

Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde6.02, yıllık bazda ise yüzde93.69 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Çankırı metrekare başına yüzde 12.03 artışla satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu.