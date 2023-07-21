Satılık konutta en yüksek artış Çankırı’da
REIDIN'in hazırladığı rapora göre, 2023 Haziran ayında Türkiye'de emlak piyasasındaki satılık ve kiralık konut fiyatları yükselmeyi sürdürdü. Haziran 2023'de Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.57 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 85.06 nominal bir artış görüldü.
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Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, Haziran 2023'te bir önceki aya göre yüzde10.54 oranında nominal artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde119.21 nominal bir artış kaydedildi.
Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde6.02, yıllık bazda ise yüzde93.69 olarak gerçekleşti. Bu dönemde Çankırı metrekare başına yüzde 12.03 artışla satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu.