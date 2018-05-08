Sektör 'konut' kararını nasıl karşıladı?

08 Mayıs 2018

LEYLA İLHAN - MEHMET KAYA - FİLİZ COŞKUN

Hükümet konut sektöründe çarkları çalıştırmak için önce KDV oranlarını yüzde 18’den 8’e, tapu harçlarını ise yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürdü. Dün de Başbakan Binali Yıldırım’dan bir açıklama daha geldi. Konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 1’e çekileceği ifade edildi. Faiz indiriminde ilk adım Ziraat Bankası’ndan gelecek. Sektör firmaları, yeni düzenlemeleri şöyle değerlendirdi:

KDV iadeleri can suyu olacak

Teknik Yapı ve İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım “Kamu bankalarının faiz indirimi ve konut alımı için kampanya başlatmaları çok çok önemli bir hamle. Ancak Merkez Bankası ve özel bankalarının bu kampanyaya dahil olması gerekir” dedi. Vergi indirimlerine de değinen Durbakayım, “Bu konuda isteğimiz KDV’nin küçük konutlarda sıfırlanması, büyük konutlarda sürmesi idi. Ayrıca maliyede bekleyen 60 milyar lira tutarındaki KDV alacaklarımızın dağıtılmasıydı. Bu sektöre ciddi bir can suyu olacaktı. Ancak bunlar şimdilik vazgeçildi. Seçime kadar olan bu dönemde tekrar bir ek karar alınırsa o da sektörde bir ivme katacaktı. Ancak biz bunu seçime öncesi çıkan hızlı bir çalışma olarak görüyoruz. Seçim sonrası sektörün beklentilerine uygun çalışmalar yapılacak diye düşünüyoruz” diye konuştu

Mevcut konut stoğunu azaltır

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise “Bu sürece başta Ziraat Bankası olmak kaydıyla bankacılık sektörünü dahil etmek hem oyuncular nezdinde mevcut konut stoğunu azaltır hem de iç piyasada likidite döngüsünü hızlandırır” değerlendirmesini yaptı.

Banka kredili satışları artıracak

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı da faiz indiriminin gayrimenkul sektörü özelinde de uzun zamandır tüketici ve üretici tarafından beklenen haber olduğunu belirterek, “Konut kredi oranlarında uygulanan faiz fiyatlamasında geleceği müjdelenen ciddi bir indirim satışlara direkt olarak olumlu yansıyacaktır. Kamu bankaları ile birlikte özel sektördeki bankaların da katılım sağlaması, banka kredili satışlarda ciddi bir iyileşmeyi beraberinde getirecek ve tüketici talep ettiği gayrimenkule çok daha rahat ve düşük maliyetli olarak ulaşabilecektir. KDV ve tapu harçları düzenlemesi sonrası atılan bu adım, sadece gayrimenkul sektörü için değil genel ekonomiye getireceği katkı anlamında da oldukça önemli” dedi.

İNTES Yönetim Kur. Bşk. Celal Koloğlu: Konut sektörü bu zorlu sınavdan başarıyla çıkacaktır

2018 yılında döviz kurlarındaki yükseliş ve enflasyon oranlarının beklentilerin üzerinde yükselmesi konut satışlarına bir ölçüde sirayet etmiş, satış rakamlarında kısmı de olsa düşüş yaşanmıştır. Ancak konut sektörü bu zorlu sınavdan başarıyla çıkacaktır. KDV oranları ve tapu harçlarına ilişkin söz konusu düzenleme konut sektöründeki büyümeye ve satış rakamlarının yeniden artış sürecine olumlu katkılar sunacaktır. Genel olarak inşaat sektörü açısından ise hükümetimizin 2018 yılında yapısal reformları ve yatırımları teşvik edici politikaları sürdürmesi durumunda, kamu altyapı yatırımlarının ve özel sektör projelerinin yansımalarıyla inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz.

MESA Yön. Kur. Bşk.Erhan Boysanoğlu: İndirimler kalıcı olmalı

KDV ve tapu harçlarındaki bu indirim geçmişte sektöre önemli katkılarda bulunmuştu. Ancak uygulamanın bitiminden sonraki satış durgunluğu ilk hareketli uygulamanın getirdiği satış artışını çok olumsuz etkilemekte. İnşaat sürecinin üç, dört yıl olduğunu düşünürsek, MESA olarak biz, bu indirimlerin kalıcı olarak uygulanması tekrarlıyoruz.

Konut-Der Başkanı Altan Elmas: KDV oranı yüzde 0.99 olmalı

300 bin liraya kadar olan konutlardan KDV oranının yüzde 0.99 olmasını beklediklerini açıklayan Elmas, "Bu şekilde daha geniş kitlelerin konut sahibi olması bekleniyor. Bu rakamın üzerinde ise oranların kademeli olarak yüzde 5 ve 10 olması ideal" dedi.

Konutta yeni kampanyanın detayları belli oluyor