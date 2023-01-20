Tesis yönetim şirketleri bağımsız denetim istedi

Bu birimin, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmalarını yürütecek ve site yönetimlerinin sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapacağı açıklanırken, tesis yöneticileri de belli sayının üzerindeki daireden oluşan site yönetimlerinin profesyonel şirketlerce üstlenilmesi ve bu işlerin standartlarının belirlenmesi önerisinde bulundu.

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, "Sitelerde oluşacak zarardan da yönetici sorumlu tutulmalı. İşi bilmeyen, 'Burada para var, rant var' diye herkesin tesis yönetimi işine soyunmaması gerekiyor. Site yönetimlerinde denetim işi ehil olmayan kat malikleri tarafından yapılmamalı. Site yönetimlerinin faaliyetleri ve hesapları, bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmeli. Bağımsız denetim raporları da bakanlığa iletilmeli" diye konuştu.