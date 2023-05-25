Tiny house satın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez, tiny house sahibi olmadan önce dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahsetti:

Yönetmelikteki standartlara uygun olmalı

- Tiny Houselar Karayolları trafik yönetmeliğine uygun ve yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak üretilmelidir. Bu standartları şu şekilde ifade edebiliriz; en boyutunun 2,55 metreyi, boy uzunluğunun maksimum 8,5 metreyi, yüksekliğinin yerden 4 m, ağırlığının ise 3 bin 500 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Aynı zamanda tiny house’ların O2 belgesine sahip, ruhsatları vardır. Satın alındıktan sonra e-devlet üzerinden “Araçlarım” sekmesinden tiny house’ unuzun plakasını görebilirsiniz.

Arazi tipi önemli

-Tiny House’ların konumlandırılacağı arazinin tipi oldukça önemlidir. Arazinin imarlı veya imarsız durumuna bakılmaksızın tiny house’unuzu konumlandırabilirsiniz. Çünku tiny house’lar bir yapı değil vasıta hüviyetindedir. Arazinin vasfı sit alanı niteliğinde ise kanunlar gereği konumlandıramazsınız. Ayrıca konumlandıracağınız arazinin kadastral bir yolunun olması çok önemlidir. Zira üretildikten sonra tiny house’ unuz bu yol üzerinden arazinize konumlandırılacaktır.

Doğru üretici seçilmeli

-Tiny house satın alınırken öncelikle doğru üretici seçilmelidir. Üreticinin kurumsallık yapısı, daha önceki projeleri, üretim tesisi mutlaka incelenmelidir. Daha önce üretmiş olduğu referanslar talep edilmeli ve bu referanslarla görüşülmeli, mümkünse ziyaret edilmelidir.

İklim koşullarına dikkat edilmeli

-Sonuncu kural ise Tiny house’ un konumlandırılacağı iklim koşullarıdır. Konumlanacağı lokasyonun 5 yıllık yağış-nem ortalaması ve 5 yıllık sıcaklık ortalaması inşa edilmeden önce kullanılacak yapı malzemesinin seçiminde büyük önem taşımaktadır. Tiny house’lar konumlanacak arazinin iklim koşullarına uygun malzemelerle üretilmelidir.