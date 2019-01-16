TMB Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın getirildi
Türkiye’nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu Türkiye Müteahhitler Birliği Genel Sekreterliği görevini Hasan YALÇIN üstlendi.
ANKARA (DÜNYA)-Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Genel Sekreterliğine Hasan Yalçın’ın atandığı bildirildi. TMB’den yapılan yazılı açıklamada, Hasan Yalçın’ın 16 Ocak 2019 günü itibariyle görevine başladığı belirtildi. Hasan Yalçın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında başladığı kamu görevini Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında devam ettirdi. Hazine Müsteşarlığında 1994 yılında Müteahhitlik Dairesinin kurulmasına katkı verdi. Yalçın, 2000-2003 yılları arasında Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri olarak, 2009 - 2014 yılları arasında ise İsviçre/Cenevre’de Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı.