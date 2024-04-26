TOKİ duyurdu: 33 ilde arsa satışı! İstanbul, İzmir, Antalya dahil! İşte başvuru için gerekli şartlar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 33 ilde 391 muhtelif arsa müzayedesi düzenliyor. ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre TOKİ'nin arsa satışı gerçekleştireceği iller şöyle:

* Adana, Ağrı, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Konya, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde bulunan arsalar açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Müzayede için 8 Mayıs 2024 saat 10.30 ve 9 Mayıs 2024 ssat 10.30 belirlendi.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; arsa müzayedesinde yüzde 25 peşinat şartı var. Vade ise 48 ay olacak.

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Halk Bankası Şubesi IBAN (TR29 0001 2009 8780 0010 2608 02) no.lu TL hesabına teminatı ödemeleri gerekiyor.

Hangi ilde kaç arsa satılıyor?

- Adana'da 5 arsa satışı

- Afyonkarahisar'da 2 arsa satışı

- Antalya'da 10 arsa satışı

- Balıkesir'de 7 arsa satışı

- Bursa'da 2 arsa satışı

- Çanakkale'de 1 arsa satışı

- Diyarbakır'da 4 arsa satışı

- Elazığ'da 17 arsa satışı

- İstanbul'da 6 arsa satışı

- İzmir'de 96 arsa satışı

- Kocaeli'nde 5 arsa satışı

- Mersin'de 36 arsa satışı

- Muğla'da 13 arsa satışı

- Niğde'de 4 arsa satışı

- Sakarya'da 1 arsa satışı

- Ağrı'da 1 arsa satışı

- Aksaray'da 10 arsa satışı

- Ankara'da 30 arsa satışı

- Aydın'da 50 arsa satışı

- Bitlis'te 4 arsa satışı

- Çorum'da 3 arsa satışı

- Eskişehir'de 2 arsa satışı

- Hatay'da 6 arsa satışı

- Karabük'te 2 arsa satışı

- Konya'da 18 arsa satışı

- Malatya'da 18 arsa satışı

- Muş'ta 9 arsa satışı

- Samsun'da 6 arsa satışı

- Şanlıurfa'da 3 arsa satışı

- Şırnak'ta 4 arsa satışı

- Tekirdağ'da 3 arsa satışı

- Uşak'ta 24 arsa satışı

- Yalova'da 1 arsa satışı

Katılım için ne kadar ödeme yapılacak?

Arazi ihalelerine katılım için gerekli tahmini fiyatlar şu şekilde belirtiliyor:

* Tahmini değeri 0 ile 500.000 TL arasında olan her arsa için ayrı ayrı 15 bin TL.

* Tahmini değeri 500.001 ile 2.500.000 arasında olan her bir arazi için ayrı ayrı 75 bin TL.