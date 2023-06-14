TOKİ modelini özelleştirip lüksü minimale taşıdı

Mehtap HALICI

Projede küçük metrekareli evler tasarlayan şirket, burada TOKİ modelini özelleştirerek, lüksü minimal konsepte taşıyor. Pazardaki küçük evlere olan ilginin yatırımlarına yansıdığını belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, bu konsepte çok inandıklarını ve büyük yatırım gerçekleştireceklerini söyledi.

"Küçük evler talep görüyor"

Küçük metrekareli evlerin yoğun talep gördüğünü ifade eden Ahmet Atış, “Değişen yaşam koşullarıyla birlikte 1+1 dairede tek çocuklu bir aile de yaşayabiliyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak küçük metrekarelerle çözüm ürettik. 1-2 yıl sonra bu konsepti yapan belki 50 marka daha çıkacak.

Ancak biz öncü olmak istedik” dedi. Projelerinin detaylarıyla ilgili de konuşan Atış, şunları söyledi: “Bursa Nilüfer'in Kayapa bölgesinde ilk lansmanlarımızı gerçekleştirdik. Projelerimizde 1+1’ler 45, 2+1’ler 65-70, 3+1’ler ise 90- 95 metrekarede çözülüyor. İlk 20 günde 300’ün üzerinde satış yaptık. Minimalist formlar tüketici tarafından ilgi görüyor.”

Özellikle son 3-4 yıldır salgın hastalıklar, depremler ve enflasyonist ortam sebebiyle konut tercihlerinin değiştiğini belirten Atış, bu sistemi 1 yıl içinde Türkiye’nin gelişmekte olan 7-8 ilinde hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Atış, şöyle konuştu: “Projemizi Almanya ve İngiltere gibi uluslararası pazara taşımayı hedefliyoruz. Hangi bölgelerde bu konsept daha yapılabilir konusunda incelemelerimiz sürüyor, araştırma içindeyiz. 1 yıl içinde yurtiçinde, sonrasında da yurtdışında proje hazırlıklarına başlamayı hedefliyoruz.”

Sanatta cazibe merkezi olacak

Grup, 2018'in nisan ayında Bursa’da hayata geçirdiği yeni nesil yaşam ve eğlence merkezi projelerinden Downtown’nın gastronomi ve eğlence alanında cazibe merkezi olmasını hedefliyor. DasDas’ın kurucularından, oyuncu Mert Fırat, “Ataşehir’deki oluşumumuzun benzerini Downtown’a taşıdık. Buraya sinema tarafı da eklendi. Eylül ayında sinema ayağımızı da aktif kullanacağız” dedi.