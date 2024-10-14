Türkiye genelinde işyeri kiraları son bir yılda yüzde 60-70 oranında arttı

Türkiye genelinde işyeri kiralarının en yüksek olduğu yerlerin başında büyükşehirler, turizm ya da ticaretin yoğun olduğu bölgeler geliyor.

Özellikle Ankara ve İstanbul ‘da merkezi, ticari alanlarda işyeri kiralarının son derece yüksek olduğunu da ifade eden Balsarı, “İstanbul genelinde kira değerlerinin en yüksek olduğu ilçelerin başında Şişli, Beyoğlu, Kadıköy var. Nişantaşı’ nda aylık kira m² birim değerleri 2.500 TL ile 6.500 TL arasında, İstiklal Caddesi’ nde 1.750 TL ile 4.250 TL arasında, Bağdat Caddesi’nde ise 1.750 TL ile 2.850 TL aralığında değişmektedir. Bu birim değeri aralığındaki makası belirleyen başlıca unsurlar etkin ve verimli kullanım alanları ve caddelere olan vitrin cepheleri ya da cadde üzerinden görünürlük seviyeleridir. İzmir'in ticari ve turistik bölgelerinde kira bedelleri oldukça yüksekken, Çeşme, Karşıyaka ve Konak ilçeleri bu konuda öne çıkıyor. Ayrıca Antalya ve Muğla iline bağlı Bodrum ilçesi, yazlık ve turistik bölgelerdeki yoğun talep nedeniyle en yüksek işyeri kiralarına sahip ilçelerden biridir.” şeklinde konuştu.

“Yüksek kira artışları kaçınılmaz olabilir”

Kira artışlarının geleceği hakkında görüşlerini belirten Balsarı, “Genel hatları ile düşündüğümüzde iş yerlerindeki kira artışları günümüz ekonomik koşullarında belirli bir düzeyde devam edecektir. Asıl buradaki artıştan en çok etkilenecek lokasyonlar üzerinden bir çıkarım yapacaksak büyük şehirlerin gözde alışveriş caddeleri ve aynı zamanda bu alışveriş faaliyetlerinin yanı sıra yürüyüş yaparak sosyalleşebilecekleri prestijli konumlar olacaktır. Nedeni ise bu caddelerdeki yüksek doluluk oranları ve yaya trafiği beraberinde bölgeye yüksek talep getirecektir. Artan talep, yükselen kira seviyeleri ve sınırlı arz nedeniyle cadde üzerinde yer bulmayı giderek zorlaştıracaktır. Hali ile yüksek kira artışları kaçınılmaz olabilir. Özetle büyük şehirlerde ticari faaliyetlerin yoğunluğu ve buna bağlı oluşan talep nedeniyle bu artış trendinin yakın gelecekte de devam edeceğini göstermektedir” diyerek sözlerini bitirdi.