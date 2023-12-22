Üsküdar'da Kısıklı Park'a 200 milyon dolar yatırım

Çamlıca ormanlarıyla dikkati çeken Kısıklı Park’ta daire fiyatları 16.5 milyon TL’den başlıyor. Şimdiden yüzde 20’si satılan projede teslimlerin Eylül 2024’te gerçekleşmesi hedefleniyor. Projenin tanıtıldığı toplantıda konuşan Summa Turizm Yatırımcılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, Summa’nın 1989’da kurulduğunu, 1990’dan itibaren yurtdışı taahhüt projelerine Türkmenistan’la başlayıp Rusya Federasyonu, Moldova, Romanya’da faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Firma olarak Kısıklı Park projesinin, Türkiye’de konut geliştirme anlamındaki ilk proje olacağınısöyleyen Sargı, "Yeni projelere de devam edeceğiz” dedi.Yüzde 60 inşaatının tamamlandığını söyleyen Sargın, “Kısıklı Park, bize göre yatırımcısına büyük bir kazanç vadediyor. 200 milyon dolar yatırım değerine sahip. Lansmana özel yüzde 10 indirim uygulanıyor. 2024 yılı Eylül ayında teslimi hedefleniyor" dedi.