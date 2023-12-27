Uzmanı yanıtladı: Konut fiyatları 2024'te ne kadar artacak?

Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt, yazılı açıklamasında, satılık konut piyasasına ilişkin 2024 beklentilerini paylaştı.

Son yıllarda konut fiyatlarında yaşanan yüksek artıştan bahseden Öğüt, konut piyasasından ağustostan bu yana beklenenin üzerinde fiyat artışları yaşanmadığını kaydetti.

Öğüt şu değerlendirmelerde bulundu: "Artış trendi devam ediyor ancak daha stabil bir seviyede seyrettiği gözlemleniyor. Türkiye'de ortalama bir konut fiyatı şu anda 3 milyon TL'nin biraz üzerinde. 2024 itibarıyla fiyatların enflasyona daha da yaklaşan bir zemine oturması bekleniyor. Konut fiyatlarındaki azalan yükseliş hızının devam etmesi halinde, reel fiyat düşüşleriyle birlikte, gayrimenkul yüksek kar getiren bir yatırım aracı olmaktan çıkabilir."

'Konut kampanyası beklentisi satışları artırır'

Görkem Öğüt, 2024'te konut satışlarına yönelik bazı kampanyaların harekete geçirilmesinin beklendiğini belirterek, "Bu kampanyalar konut faizlerini yüzde 2'nin altına çekmeyi ve 15 yıllık ödeme planları vaat ediyor. Düzenlemeler hayata geçerse, özellikle ilk konut satışlarında ciddi bir hareketlenme olması mümkün. Ayrıca yatırımcı tereddütleri ve kredi koşulları konut stokunu hızla artırıyor. Bu da 2024'te arz ve talebin daha sağlıklı bir şekilde buluşmasını sağlayacaktır." diye konuştu.