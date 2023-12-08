"Vatandaşlık için gayrimenkul yatırımı 750 bin dolar olmalı"

Bu adımları ikamet izni için yatırım miktarının en az bin 200 bin dolara yükseltilmesi, vatandaşlık için gayrimenkul yatırımının en az 750 bin dolara çıkarılması ve vatandaşlık vermeden yatırımcılara 300 bin dolarlık yatırım karşılığında golden visa verilmesi olarak nitelendiren Emrullah Yedikardeş, bu yöndeki düzenlemelerin toplumda yabancılara vatandaşlık gibi konularındaki sıkıntıyı azaltırken, ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem de yurtdışından gelen sermayenin daha doğru yönlendirilmesini sağlayacağını dile getirdi.

Golden Visa da verilebilir

Limitlerin yeniden düzenlenmesi ile ekonomik yönden daha nitelikli yabancı yatırımcıların gelebileceğini ifade eden Emrullah Yedikardeş “Ticari amaçla gelen yatırımların önünün açılması faydalı olur” diye konuştu.

Yabancılara Türk vatandaşlığı vermeden de Türk pasaportunu kullanma hakkı sunulabileceğine dikkat çeken Yedikardeş “Dünyada da geçerli olan bir uygulama, Golden Visa, yani altın vize. Yatırım karşılığı Golden Visa pasaportu verilerek yatırımcının yurtdışına seyahat edebilmesi sağlanıyor. Tüm bu düzenlemelerle Türkiye’de iş yapan ve devamlı irtibatta kalan yatırımcı ve girişimcilerin önü de açılır” yorumunu yaptı.