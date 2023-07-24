Vefa Holding konut sayısını 700’e çıkarmayı hedefliyor

Burcu KAYA

Mersin’de kurulan ilk holding olma özelliği taşıyan Vefa Holding, kamu müteahhitliği, yap-sat, 2. el araç alış satış, geri dönüşüm entegre tesisi, jeolojik zemin etüdü palet üretim tesisi, sondaj işlemleri, restoran, ayakkabı-çanta mağazaları ile de faaliyetlerini sürdürüyor. Yüzde 100 büyüme hedefleyen Vefa Holding, 2022 yılında yaptığı 314 konut sayısını bu yıl 700’e çıkarmayı amaçlıyor.

“Geçmiş ve geleceği teknolojiyle birleştiriyoruz”

Vefa Holding İcra Kurulu Başkanı Akif Yılmaz, Yükleniciliği ‘Akif Yılmaz Mühendislik’ tarafından yapılan ve Vefa Holding güvencesinde yürütülen ‘Taş Mahal Konutları’ projesiyle, Mersin’e yeni bir vizyon katmayı amaçladıklarını söyledi. Mersin’de ilk olacak yapıyla ilgili bilgi veren Yılmaz, “Proje toplamda 9 etaptan oluşuyor.

Her bir etapta yatırım maliyeti 20 milyon TL olan projemiz, yığma yapı üzerine kurulu, taş evlerden oluşuyor. Projemizin ilk olma sebebi taş evlerden oluşan bir site olması. Her daire birbirinden bağımsız ve villa olarak müstakil bir şekilde tasarlandı. Projemizin sloganını ise, ‘Geçmişi geleceğin teknolojisiyle birleştiriyoruz ‘olarak belirledik” dedi.

Yılmaz, öncelikli hedefinin şirketin kalitesinden ödün vermeden sektörlerinde öncülüklerini korumak olduğunu belirterek, “Mücadele, azim, hırs ve çok çalışma ile zafere ulaştık. Ben ticaret korkakları sevmez sloganı ile yola çıktım ve şu an, ‘Geleceğe iz bırakıyoruz’ sloganı ile yola devam ediyorum. Ticarete yeni atılacak arkadaşlarımız korkmasınlar ve unutmasınlar ki; ticarette kar ve zarar kardeştir, çok çalışmaktan vazgeçmesinler” şeklinde konuştu.

Yılmaz son olarak hizmet verdikleri sektörlerde öncü olmayı hedeflediklerine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü, “Vefa Holding olarak, Mersin’e yakışacak şekilde hizmet veriyoruz. Vefa’nın Mersin’de kurulan ilk holding olması da haliyle gözleri bizim üzerimize çeviriyor. Bunun için hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha fazla istihdam ile bir yapı oluşturma gayretindeyiz. En sağlıklı büyümenin doğru ve küçük adımlarla olduğuna inanıyoruz.”