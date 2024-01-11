Yabancılara 28.3 milyon m2 arazi satıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin gerçekleştirildiği Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kendisine yönelttiği, yabancı uyruklulara satılan arazilerle ilgili soruya yanıt verdi.

CHP Milletvekili Gürer, Komisyon toplantısında Bakan Özhaseki’ye; “Yabancılara ülkemizde ciddi arazi satılıyor, bunlar da verimli tarım arazileri. Bunlar araziyi aldığı zaman kuyu suyu filan sorun olmuyor, suyu da buluyorlar, her türlü olanağa da erişiyorlar ama bizim ülkemizin insanı, çiftçimiz araziye sahipken su sorunu, kuyu suyu sorunu devam ediyor.

Soruyoruz, Tapu Kadastro verilerine göre bize yanıt veriyorsunuz ama bu yanıtlardaki rakamlar sürekli değişkenlik gösteriyor. Türkiye'de şu an toplamda ne kadar yabancıya arazi satıldı? Cevizdi, elmaydı, üzümdü, ayrılarak yanıtlar veriliyor ama bütünü yok, rakamsal olarak verileri bir görelim. Yabancılar niye bu kadar tarım arazisini alıyor ve de en verimli tarım arazileri niye yabancılara satılıyor?” sorusunu yöneltmişti.

“Veriler anlık değişebiliyor”

Gürer’in sorusuna yazılı açıklamayla yanıt veren Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye İstatistik Kurumu ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; yabancı gerçek kişilerin ülke genelinde 14.11.2023 tarihi itibariyle aktif olarak satış ve benzeri yollarla 28 milyon 318 bin 836 metrekare yüzölçümü kadar arsa, arazi, tarla, bahçe vb. nitelikli 17 bin 76 adet ana taşınmaz edindiğini açıkladı. Bakan Özhaseki açıklamasında, “Soru önergelerinde verilen yanıtların değişkenlik göstermesi ise; bilgilerin canlı verilerden anlık, aktif olarak alınması ve her yeni sorgulamada yeni edinimler ve elden çıkarmalar (terkin) nedeniyle değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümde kira yardımı artırıldı

Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşümde 2024 yılı kira yardımlarını da açıkladı. Buna göre İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya yükseldi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya çıktı. Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı verilecek. kiracılar iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecek. Sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15 bin ile 27 bin 500 lira arasında destek sağlanacak. Diğer illerde 2 bin-2 bin 500 lira aralığındaki destek 3 bin-3 bin 750 liraya yükseltildi. Kira yardımları en son Mart 2023’te düzenlenmişti.