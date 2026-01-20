Yabancıların gözde şehrinde konut satışları düştü!

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910’a yükselirken, Akdeniz Bölgesi’nde Antalya 86 bin 730, Burdur’da 3 bin 678, Isparta’da ise 7 bin 894 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,3 artış göstererek 1 milyon 688 bin 910’a ulaştı. Yıl boyunca en fazla konut satışı 280 bin 262 ile İstanbul’da gerçekleşirken, Ankara 152 bin 534 ve İzmir 96 bin 998 satışla İstanbul’u izledi.

Turizmin başkenti Antalya’da 2025 yılı Aralık ayında 12 bin 789 konut satışı gerçekleşti. Aynı dönemde Burdur’da 607, Isparta’da ise bin 128 konut el değiştirdi. Yıl geneline bakıldığında Antalya’da 2025 boyunca 86 bin 730 konut satılırken, Burdur’da 3 bin 678, Isparta’da ise 7 bin 894 konut satışı kayıtlara geçti.

Yabancılara satışta düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışının en fazla yapıldığı iller sırasıyla 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve bin 800 ile Mersin oldu.

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 2 bin 541 olarak kaydedildi. Bu dönemde yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,0 oldu.

Antalya’da yabancılara yapılan konut satışlarında yıllık bazda düşüş yaşandı. Kentte 2024 yılında yabancılara 8 bin 223 konut satılırken, 2025 yılında bu sayı 7 bin 118’e geriledi.

Rusya Federasyonu ilk sırada

2025 yılında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu’nu bin 878 konutla İran ve bin 541 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

Aralık ayı verilerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Söz konusu ayda yabancılara yapılan konut satışlarında 504 konutla Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, İran vatandaşlarına 232, Ukrayna vatandaşlarına ise 193 konut satıldı.