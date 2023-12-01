Yatırımı erteleyenler için faizi aşağı çektik

Konut kredi faizinin yüzde 4’lere yaklaştığı ortamda firma, yüzde 1,99 faizle 60 ay vadeli banka kredisi imkanı sundu. DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak yaşanan faiz artırımı sürecini hatırlattı.

36 ay vade imkanı

Konut sahibi olmak isteyenler için faizi 60 ay vadede yüzde 1.99’a çektiklerini açıklayan Yılmaz, "Kampanyayla; faiz seviyesinde dolayı gayrimenkul yatırımını erteleyenler için bir açılım yapıyoruz. Ayrıca , firma olarak 36 ay vade imkanı da sunuyoruz” dedi. Konut fiyatlarındaki artışın temel nedeninin emtia fiyatlarındaki yükseliş olduğuna dikkat çeken Ziya Yılmaz şunları söyledi: “Küresel etkiden kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle gayrimenkul hali hazırda en güvenli yatırım aracı olmaya devam edecek.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de konut talebi güçlü olmayı sürdürecek. Bazı dönemlerde konut alıcısı dönemsel olarak bu talebi erteliyor. Türkiye’nin; nitelikli ve oturuma yönelik projelere ihtiyacı var. Bu nedenle konut fiyatlarının bırakın düşmesini beklemek, bu seviyelerde kalması bile mümkün değil. Çünkü nitelikli konuta olan talep devam ediyor.”

Eğitim ve iş alanlarına 10 dakika uzaklıkta

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin Yeni Levent projesi, İstinye Park, Kanyon, Akmerkez ve Zorlu AVM gibi alışveriş merkezlerine, İTÜ ve Boğaziçi gibi eğitim kurumlarının yanı sıra, Maslak Acıbadem hastanesine yaklaşık 10 dakika mesafede yer alıyor. Proje, Büyükdere Caddesi ile Levent, Etiler, Şişli ve Boğaz hattının merkezinde konumlanıyor.