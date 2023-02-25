Yeni Evim’de aylık gelir üst sınırı 80 bin TL

Yeni Konut Finansman Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul’da yüzde 0,69 ile konut almak isteyen bir kişinin hane halkı geliri azami 80 bin TL olarak belirlendi.

İstanbul'un 1'inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'nın 2'nci bölge, bunların dışındaki illerin de 3'üncü bölge olarak tanımlandığı program kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek.

Konut finansman katkılarından yararlanmak üzere bankalara başvuracak kişilerin azami net hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi. Azami net hane geliri için konutun/konut projesinin olduğu bölge esas alınacak.

Karar kapsamındaki finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak, esnek ödeme uygulamasında vade 15 yılı geçmemek üzere finansmanı kullandıran banka ve başvuru sahibinin anlaşmasıyla belirlenecek. Hazine katkısının sağlandığı finansmanlar için 15 yıllık aylık eşit ödemeli plan uygulanacak, bu kapsamda, faiz/kâr payı oranları 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0,69, 2-4 milyon lira arasındaki finansman tutarı için yüzde 0,79, 4-5 milyon lira arasındaki finansman tutarı için de yüzde 0,99 olacak.

9 milyon TL’lik eve 5 milyon TL kredi

Gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değeri ve konutun satış tutarı her ikisi de birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek.

Bu karar kapsamında kullandırılacak azami finansman tutarları gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerlemede raporlanan konut değerinin yüzde 90’ını geçmemek üzere, birinci bölge için 5 milyon lira, ikinci bölge için 3 milyon lira, üçüncü bölge için 2 milyon lira olacak.