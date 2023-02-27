"Yüksek katlı binalar için izolatör zorunlu tutulmalı"

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve ardından yaşanan Hatay'daki depremden sonra yüksek katlı bina satışının zor olacağını kaydeden Çetin, “Bu sistemler maliyeti artırıyor ancak bu konuda kararlıyız, güvenlik daha önemli” dedi. Çetin, ülkemizi derinden sarsan 11 ili etkileyen, 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine, 100 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan depremler için işi daha sıkı tutacaklarına dikkat çekti.

Çetin, en son yeni deprem yönetmeliğinin 2018'de yayımlandığını ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yeni bir yönetmelik hazırlığında olduğunu söyledi. Çetin, şöyle konuştu: “Binalarda, kesinlikle sismik izolatör sistemi veya damper sisteminin kullanılması zorunlu olmalı.

Bunu teknik elemanlarımız ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile değerlendireceğiz, zorunlu hale getireceğiz. Deprem yönetmeliğinde bu hususlar zorunlu hale gelmese bile zorunlu hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yeni inşaatlarda bu sistemlerin inşaat maliyetlerine eklenmesi doğru bir yöntemdir. Kendi adıma konuşuyorum; yeni bir daire alacağım zaman bu sisteme göre yapılmış daireleri tercih ederim.”