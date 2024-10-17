En büyük sorun nitelikli iş gücü ve enflasyon

Küresel iş dünyası, işletmeler için en önemli sorunların iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği ile enflasyon oldu­ğunu belirtiyor.

Dünya Odalar Federasyo­nu’nun (WCF) ‘İklim Deği­şikliği İçin İşbirlikçi Yak­laşım’ ana temasıyla İstan­bul’da düzenlenen Avrupa ve Asya Zirvesi dün sona er­di. Türkiye Odalar ve Bor­salar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve 62 ülke­den 800’den fazla iş insanı­nın katılımıyla düzenlenen zirve kapsamında, Milletle­rarası Ticaret Odası (ICC) ve WCF tarafından hazır­lanan ‘ICC Dünya Odalar Federasyonu Küresel Eko­nomik Görünüm Anke­ti’ başlıklı raporun çıktıla­rı, katılımcılar ile paylaşıl­dı.

Dünya genelinde global gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 90’ını temsil eden 96 ülkeden (47 yüksek gelirli, 49 gelişmekte olan ülke) 210 oda temsilcisiyle yapılan araştırma, önemli sonuçlar ortaya koydu.

İş hayatı iklimi, enflasyon, finansmana ulaşım, ekono­mik görünüm, iklim ve sür­dürülebilirlik gibi konulara odaklanan ve iş dünyasına küresel bir bakış açısı orta­ya koyan rapora göre, iş dün­yasının yüzde 71’i gelecek 12 ayda fiyatların ılımlı bir şekilde artmasını bekliyor. Yüzde 14’ü fiyatların daha hızlı artacağını öngörürken, yüzde 13’ü fiyatların aynı kalacağını, sadece yüzde 3’ü ılımlı bir şekilde gerileyece­ğini düşünüyor.

Yapay zekâ dengeli yönetilmeli

İş dünyasının yüzde 66’sı yapay zekâyı hem risk hem de fırsat olarak değerlendi­rirken, yüzde 23’ü büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak, yüzde 10’u yönetil­mesi gereken önemli bir risk olarak görüyor. İşletmelerin yüzde 60’ı, yapay zekâ uygu­lamalarının yüksek inovas­yon gerektiren sektörlerle sınırlı olduğunu bildiriyor. “Ülkenizde finansal katılı­mın önündeki en büyük en­geller nelerdir” sorusuna tüm bölgelerin birinci ya­nıtı ‘ekonomik belirsizlik’ olurken, sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke­ler için değil, gelişmiş ve ki­şi başı geliri çok yüksek ül­keler için de aynı problem öne çıkıyor.

Küresel iş dünyası, yüksek enflasyon ne­deniyle krediye ulaş­madaki problemler­den şikayetçi olur­ken, bu sorundan tüm bölgelerin şi­kayet etmesi enf­lasyonun yol açtığı sıkıntı­ları ortaya ko­yuyor.

Satış gelirlerinin artması bekleniyor

Ankete katı­lan oda temsil­cileri, görünü­mün olumlu ol­duğunu düşünse de bazı bölgeler kas­vetli ve karamsar bir ekonomik tablo yaşa­nacağını belirtiyor. “Bir yıl içinde satış gelirlerini­zin nasıl değişmesini bekli­yorsunuz” şeklindeki soru üzerine, katılımcıların yüz­de 50’si düşük seviyede de olsa artacağına, yüzde 30’u değişmeyeceğine dair görüş bildirdi.

Araştırma, enflasyonun maliyetleri hızla artırdığını ve tedarik zincirlerini boz­duğunu, böylece tüm bölge­lerde operasyon maliyetle­rinin yükseldiğini, işçi üc­retleri üzerindeki baskının arttığını ve tedarik zincir­lerinin bozulmasına neden olduğunu gösteriyor. İklim politikalarına uyum sağla­mak için işletmeler enerji kaynaklarını çeşitlendirip yeşil teknolojiyi benimser­ken, KOBİ’ler büyük oranda başarılı bir iklim geçişi için mali desteğe güveniyor.

Bölgelere göre işletmelerin başlıca sorunları değişiyor

Başlıca sorunlar bölgelere göre değerlendirildiğinde; Kuzey Amerika’da ‘enflasyon, iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, vergilendirme, finansal sorunlar, belirsizlik ve stabil olmayan iç politika’, Latin Amerika ve Karayipler’de ‘güvensizlik, belirsizlik ve stabil olmayan iç politika, Sahra Altı Afrika’da ise ‘vergilendirme, finansal problemler, rekabetçi ithalat, enflasyon ve döviz kuru riski’ öne çıkıyor.