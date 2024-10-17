En büyük sorun nitelikli iş gücü ve enflasyon
Dünya Odalar Federasyonu ve Milletlerarası Ticaret Odası’nın hazırladığı 96 ülkeyi kapsayan araştırmaya göre, işletmeler için en önemli sorunlar iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, enflasyon, jeopolitik gerginlikler, vergilendirme ve finansal sorunlar.
Küresel iş dünyası, işletmeler için en önemli sorunların iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği ile enflasyon olduğunu belirtiyor.
Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) ‘İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım’ ana temasıyla İstanbul’da düzenlenen Avrupa ve Asya Zirvesi dün sona erdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde uluslararası iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren ve 62 ülkeden 800’den fazla iş insanının katılımıyla düzenlenen zirve kapsamında, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve WCF tarafından hazırlanan ‘ICC Dünya Odalar Federasyonu Küresel Ekonomik Görünüm Anketi’ başlıklı raporun çıktıları, katılımcılar ile paylaşıldı.
Dünya genelinde global gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 90’ını temsil eden 96 ülkeden (47 yüksek gelirli, 49 gelişmekte olan ülke) 210 oda temsilcisiyle yapılan araştırma, önemli sonuçlar ortaya koydu.
İş hayatı iklimi, enflasyon, finansmana ulaşım, ekonomik görünüm, iklim ve sürdürülebilirlik gibi konulara odaklanan ve iş dünyasına küresel bir bakış açısı ortaya koyan rapora göre, iş dünyasının yüzde 71’i gelecek 12 ayda fiyatların ılımlı bir şekilde artmasını bekliyor. Yüzde 14’ü fiyatların daha hızlı artacağını öngörürken, yüzde 13’ü fiyatların aynı kalacağını, sadece yüzde 3’ü ılımlı bir şekilde gerileyeceğini düşünüyor.
Yapay zekâ dengeli yönetilmeli
İş dünyasının yüzde 66’sı yapay zekâyı hem risk hem de fırsat olarak değerlendirirken, yüzde 23’ü büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak, yüzde 10’u yönetilmesi gereken önemli bir risk olarak görüyor. İşletmelerin yüzde 60’ı, yapay zekâ uygulamalarının yüksek inovasyon gerektiren sektörlerle sınırlı olduğunu bildiriyor. “Ülkenizde finansal katılımın önündeki en büyük engeller nelerdir” sorusuna tüm bölgelerin birinci yanıtı ‘ekonomik belirsizlik’ olurken, sadece az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için değil, gelişmiş ve kişi başı geliri çok yüksek ülkeler için de aynı problem öne çıkıyor.
Küresel iş dünyası, yüksek enflasyon nedeniyle krediye ulaşmadaki problemlerden şikayetçi olurken, bu sorundan tüm bölgelerin şikayet etmesi enflasyonun yol açtığı sıkıntıları ortaya koyuyor.
Satış gelirlerinin artması bekleniyor
Ankete katılan oda temsilcileri, görünümün olumlu olduğunu düşünse de bazı bölgeler kasvetli ve karamsar bir ekonomik tablo yaşanacağını belirtiyor. “Bir yıl içinde satış gelirlerinizin nasıl değişmesini bekliyorsunuz” şeklindeki soru üzerine, katılımcıların yüzde 50’si düşük seviyede de olsa artacağına, yüzde 30’u değişmeyeceğine dair görüş bildirdi.
Araştırma, enflasyonun maliyetleri hızla artırdığını ve tedarik zincirlerini bozduğunu, böylece tüm bölgelerde operasyon maliyetlerinin yükseldiğini, işçi ücretleri üzerindeki baskının arttığını ve tedarik zincirlerinin bozulmasına neden olduğunu gösteriyor. İklim politikalarına uyum sağlamak için işletmeler enerji kaynaklarını çeşitlendirip yeşil teknolojiyi benimserken, KOBİ’ler büyük oranda başarılı bir iklim geçişi için mali desteğe güveniyor.
Bölgelere göre işletmelerin başlıca sorunları değişiyor
Başlıca sorunlar bölgelere göre değerlendirildiğinde; Kuzey Amerika’da ‘enflasyon, iş gücü veya nitelikli iş gücü eksikliği, vergilendirme, finansal sorunlar, belirsizlik ve stabil olmayan iç politika’, Latin Amerika ve Karayipler’de ‘güvensizlik, belirsizlik ve stabil olmayan iç politika, Sahra Altı Afrika’da ise ‘vergilendirme, finansal problemler, rekabetçi ithalat, enflasyon ve döviz kuru riski’ öne çıkıyor.