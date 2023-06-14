ABD ek petrol alımı yapacak

ABD daha önce petrol fiyatlarında düşüş sağlamak için serbest bıraktığı petrol rezervlerini yeniden güçlendirmek için petrol alımı yapmayı planlıyor. Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre ABD yaklaşık 12 milyon varil petrol alımı gerçekleştirecek.

ABD Enerji Bakanlığı Sözcüsü, ek alım yapmak üzere piyasa koşullarının elverdiği ölçüde fırsatları incelediklerini belirtti.

700 milyon varilden fazla kapasiteye sahip olan ABD Stratejik Petrol Rezervi, geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası artan enerji maliyetlerini telafi etmek üzere yapılan satışlar sonucu tarihi düşük seviyelerine gerilemişti.

ABD’nin petrol kararı haberi sonrası WTI vadeli kontratı Salı gününü yüzde 3,4 yükselişle kapadı. Kontrat bu yıl talep endişeleriyle neredeyse yüzde 14 düşüş kaydetmişti.