Ağaoğlu: Amacımız herkese kazandırmak

Birol BOZKURT

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji sektöründeki portföyünü genişletmek için çalışmalarını hızlandırdı. Grubun önemli enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan onayın ardından 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arzla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Tatlıpınar Enerji’nin halka arzı, konjonktürel bir karar değil. İkinci kuşağın temsilcileri Ali Can Ağaoğlu ve Hakkı Ağaoğlu’nun yönetimde aktif rol almasıyla birlikte gerçekleşecek bu halka arz, kurumsallaşma vizyonumuzun önemli bir halkasını oluşturuyor” dedi.

“Gayrimenkuldeki başarımızı enerji sürdürüyoruz“

Toplantıda konuşan söyleyen Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ise gayrimenkul sektöründeki başarılarını enerji alanında da sürdürdüklerini söyledi. Ağaoğlu şöyle devam etti; “Grup şirketlerimizden Tatlı Pınar ile ilk halka arzı gerçekleştiriyoruz mutluyuz. Bu zamana kadar gayrimenkul sektöründe yaptığımız işlerde herkese kazandırdık. Bu halka arzla da amacımız herkese kazandırmak. Yaptığımız değerleri halkla paylaşmak istiyoruz.”

“Halka arz gelirini yeni yatırımlarda kullanacağız”

Halka arz vizyonunu paylaşan Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ “Şirketimizin, 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırımı ile ilgili yatırımlar devam ediyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında Tatlıpınar Enerji’nin 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşmasını bekliyoruz.

Halka arz gelirlerinin büyük bir kısmını yine yeni yatırımlarda kullanacağız” dedi Tatlıpınar Enerji’nin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım yatırımı bulunuyor. Bu yatırımlar tamamlandığında şirketin 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Avrupa’da 1 trilyon euroluk, küresel ölçekte de 1 trilyon dolarlık yeşil enerji programlarının açıklandığını belirten Kutluğ, “Dünyada para bu işlere akacak ve her zaman nihai alıcının kim olduğuna bakmak gerekiyor. Çünkü bir sermaye birikimine ihtiyaç duyan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu konuda portföyler oluşturulması gerekiyor” dedi.

Ağaoğlu Grubu olarak halka arz ajandasında başka şirketlerin de olduğunu belirten Kutluğ, “Ağaoğlu Grubu olarak, ilerleyen süreçte yeni halka arz ve yeni SPK enstrümanlarına girmek konusunda planlarımız var. GYO, GYF’ler üzerinde düşündüğümüz ve ilerleyen süreçte aksiyon alacağımız konular” dedi. Tatlıpınar Enerji’nin halka arzını bir başlangıç olarak görüyoruz.

Toplantıya katılan konsorsiyum eş liderlerinden Vakıf Yatırım Genel Müdürü Barış İnal, “Bu halka arzı tamamlanmış bir iş olarak değil, bir başlangıç olarak görüyoruz. Umuyoruz ki grubun diğer şirketlerinin de halka arz sürecine eşlik edeceğiz” dedi. Konsorsiyumun bir diğer eş lideri olan İnfo Yatırım’ın Genel Müdürü Tarkan Akgül de “Aynı dikkat ve disiplinle talep toplama sürecini de yöneteceğiz. Bu halka arz vesilesi ile güzel bir başlangıç yaptık” dedi.

Şirket iki gün talep toplayacak

Tatlıpınar Enerji, Borsa İstanbul’da “TATEN” koduyla işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet payı olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edilecek. Halka arzın büyüklüğünün ise 1 milyar 579 milyon TL olması bekleniyor.