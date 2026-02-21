Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (21 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları)

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden gündemin merkezine yerleşmesi, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü hareket etti.

Geçtiğimiz haftayı 67,72 dolar seviyesinde kapatan Brent petrolün varil fiyatı, bu hafta yüzde 5,86 artışla 71,69 dolara çıktı. Böylece fiyatlar, en son 28 Temmuz 2025 haftasında görülen seviyelere yeniden ulaştı ve son 7 ayın zirvesine yaklaştı.

Gözler Tahran ve Washington hattında

İran ile nükleer müzakereler sürerken, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması dikkat çekiyor. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından USS Gerald Ford’un da bölgeye sevk edilmesi, piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Uzmanlar, iki ülke arasında olası bir çatışmanın, küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatları aksatabileceği uyarısında bulunuyor. İran’ın kontrolündeki bu geçiş noktası, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin gerçekleştiği stratejik bir hat olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma günü yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programına karşı baskıyı artırmak amacıyla “sınırlı askeri saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü” ifade etti. Beyaz Saray’daki bir etkinlikte yöneltilen soruya Trump, “Sanırım bunu değerlendiriyorum” yanıtını verdi.

Akaryakıt fiyatları yakından izleniyor

Petroldeki hızlı yükselişin ardından iç piyasada da akaryakıt fiyatları gündeme geldi. Küresel fiyatların 70 doların üzerinde kalıcı olması ve bunun rafineri marjlarına yansıması halinde, pompa fiyatlarında da hareketlilik yaşanabileceği belirtiliyor.

21 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa: 57,16 TL

İstanbul Anadolu: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

Aynı tarih itibarıyla motorin (mazot) fiyatları ise şu seviyelerde: