Akfen’den 2 yılda 500 bin $'lık ‘temiz enerji yatırımı’

Başak Nur GÖKÇAM

Akfen Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin yeşil mirasına katkı sağlamak amacıyla, şirket çatısı altındaki tüm şirketlerin katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı anısına Çanakkale’de 100 bin ağaçlık ‘Akfen 100’üncü Yıl Hatıra Ormanı’nın ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

Fidan dikim töreninde konuşan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin güneş, su ve rüzgâr olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık güç kapasitesini 2025 yılı sonuna kadar yaklaşık bin 200 MW güce çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Güngör, “Gelecek 2 yıl içinde 200 MW’lık kurulu güce ulaşmak için RES, GES ve HES alanlarında toplamda 500 bin dolar temiz enerji yatırımı gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bu alandaki liderliğimizi devam ettireceğiz”

Şirketin 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle toplam 700 MW’lık kurulu güce ulaştığını anlatan Güngör, “Dünyada çok hızlı bir şekilde konvansiyonel yakıttan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş var. Tahminler 2040 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın bir numaralı enerji kaynağı olacağına işaret ediyor. Akfen olarak Türkiye’de uzun yıllar önce bu alanda öncü olduk.

Ülkemizin en iyi doğal kaynaklarına sahip bölgelerinde, tamamı sürdürülebilir olarak çoğu son 8 yılda devreye aldığımız ve kaynak bakımından çeşitlendirilmiş modern enerji santrallerimiz ile 700 MW’lık kurulu güce ulaşmayı başardık. Yolculuğumuz boyunca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) gibi iki önemli yabancı şirket ortağımız oldu. Gelecek dönemde hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile bu alandaki liderliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

3 yeni güneş projesi başladı

2023 yılında gerçekleştirilen halka arz döneminin ardından yeni bir yatırım atağına başladıklarını belirten Güngör, 3 yeni güneş enerji santralinin (GES) yapımına başladıklarını söyledi. Güngör’ün verdiği bilgilere göre toplam kurulu gücü 66 MW büyüklüğünde olacak 3 hibrit güneş enerji santrali Osmaniye ve Çanakkale’de yer alacak.

Osmaniye’deki 57 MW’lık Sarıtepe ve 23 MW’lık Demirciler rüzgâr enerji projelerinin (RES) alanlarında hayata geçirilecek 2 hibrit GES projesinden Demirciler Hibrit Ges projesi 13,27 MW, Sarıtepe Hibrit GES projesi ise 12,98 MW güce sahip olacak. Yapımına başlanılan üçüncü hibrit GES projesi ise Çanakkale’deki 112,2 MW gücündeki Üçpınar RES sahasında hayata geçecek. Üçpınar Hibrit GES adıyla kurulacak hibrit projenin kurulu gücü 40 MW gücünde olacak.

Projeler, 2020 yılı içerisinde tamamlanarak enerji üretimine başlayacak. Çanakkale’nin Merkez Yukarıokçular ve Çanakalan mevkilerinde toplamda 100 bin adet karaçam ve kızılçam ağacının dikileceği hatıra ormanı, Akfen Holding, Akfen İnşaat, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, Akfen Çevre ve Su, Akfen Hastane Hizmetleri ve Akfen Turizm şirketlerinin katkıları ile olduğu belirtildi.

Yaban hayatı varlığına katkı sağlanacak

Hatıra ormanı projesi ile bölgedeki orman arazi varlığının yaklaşık 1 milyon metrekare daha artacağı bilgisi verilirken, dikilen ağaçlar ile oluşacak ormanın her yıl 5 bin insana yetecek kadar (3 bin ton) oksijen üretmesi ve heyelanları 350 kat azaltacağı tahmin ediliyor.

Hayata geçirilecek hatıra ormanı ile doğanın yaşamsal dengesini korumayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, bu sayede doğal hayatın fauna envanterine yeni yuvalar yaratılmasına ve yaban hayatı varlığına katkı sağlayacak. Türkiye’deki 500 kuş türünün 322’sine ev sahipliği yapan Çanakkale’de, bununla birlikte bölgede endemik bitki türü varlıklarının yeni vejetasyonlarına taşınması adına da adım atılacak.

Karbon kredisi ile 11.8 milyon dolar döviz girdisi sağlandı

Çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomiye katkı sağlama hedefleri doğrultusunda İngiltere merkezli EOS Climate & Energy ile karbon kredi satışlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngör, “Yenilenebilir kaynaklara odaklandığımız portföyümüzdeki çeşitli santrallerimizden elde ettiğimiz karbon kredisi satışının yurtdışına satışı ile Türkiye’ye yarattığımız ekonomik değer 11.8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu alanda daha da gelişeceğimizi öngörüyoruz” dedi.