Aksa Doğalgaz 2023’te 6 bin km’lik hat inşa etti

27 il merkezi, 297 ilçe ve beldede 45 bin kilometreyi bulan şebeke uzunluğuyla 5 milyon abonesine doğal gaz Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, sadece bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin kilometrelik yatırım ile hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında ‘Başarmaya devam’ diyerek sektörümüz için emsal teşkil eden anlamlı bir çalışmaya imza attık, sadece bir yılda inşa ettiğimiz 6 bin kilometrelik hattımızla şebeke uzunluğumuz neredeyse 45 bin kilometreye, ilçe ve belde sayımız ise 260’dan 297’ye ulaştı. Ülkemizdeki 51 merkez ilçe dâhil olmak üzere 973 ilçenin 297’sinde biz varız.

Dağıtım bölgelerimizde hizmet veren 175 ofisimiz ve 4 bini aşkın personelimizle yaşamın her alanına dokunmak motivasyonumuzu artırıyor” dedi. Aksa Doğalgaz’ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Arslan, “6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerle 2023 yılı hepimizi derinden sarsan, zorlu bir yıl oldu. Yüzyılın felaketi olarak bilinen ve gaz arzı sağladığımız yedi şehrin tamamı ile bu illerin dışında kalan bir ilçemizi etkileyen bu doğal afet karşısında ülkece kenetlenerek acımızı paylaşırken, imkânsızlıkları bertaraf ettik.

Abonelerimize her koşulda daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermek için Pacific Gas and Electric Company ile afet yönetimi, deprem riskinin değerlendirilmesi ve doğal gaz arz güvenliğinin sürekli sağlanması için ortak çalışma yürütmek üzere anlaştık. Bu kapsamda Japon Gaz Şirketi ile görüşmelerimiz devam ediyor, Fransa’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi GRDF ile de yakın süreçte anlaşmayı planlıyoruz” dedi.

Kazancı Holding’in 2030 stratejisinin önemli bir başlığı olan sürdürülebilirlik konusunu da son derece önemsediklerini vurgulayan Arslan, Aksa Doğalgaz olarak iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede alternatif yakıt ve enerji kaynaklarının önemine inandıklarını ve bu alandaki ArGe çalışmalarına yoğunluk verdiklerini açıkladı.