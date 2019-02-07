Alpu Kömür Alanı özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı
Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı'nın işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirmesinde son teklif tarihi uzatıldı.
Elektrik Üretim AŞ'ye ait Eskişehir Alpu Kömür Rezerv Alanı özelleştirmesinde ön yeterlilik ve son teklif tarihi 27 Haziran'a ertelendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ilanına göre, 27 Eylül 2017 tarihinde işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği ilan edilen alanın ihalesine 27 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.
Kömür Rezerv Alanı'nın özelleştirmesinde son teklif tarihi daha önce de birkaç kez ertelenmişti.