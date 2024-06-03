Avrupa doğal gaz fiyatları yükseldi
Avrupa doğal gaz fiyatları, Norveç'ten sevkiyatların düşmesiyle yükseldi.
Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus gazının boru hattı üzerinden tedarikinin çoğunun durdurulmasının ardından, Norveç'in Avrupa'ya yakıt temininde önemli bir oyuncu haline geldi.
Norveç gazını alan İngiltere'nin Easington terminaline ve Norveç'in Nyhamna gaz üretim tesisine akışı kesilmişmiş durumda. Şebeke operatörü Gassco, kesintilerin süresinin belirsiz olduğunu söyledi.
Avrupa'nın doğal gaz ölçütü olan Hollanda TTF'de Temmuz teslimi gaz fiyatı %5,05 artışla megavat/saat başına 35,95 euroya yükseldi.