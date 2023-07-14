Benzine 1 lira 32 kuruş zam geliyor
Benzine yarın itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Haber Merkezi
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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.
NTV'nin aktardığına göre, benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.