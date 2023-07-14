Benzine 1 lira 32 kuruş zam geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

NTV'nin aktardığına göre, benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26.65 liradan satılıyor.