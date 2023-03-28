Benzine 80 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.
Haber Merkezi
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan artışın ardından benzin fiyatlarına zam geldi.
Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21,40 TL'ye çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20,54 TL'de tutuldu.
Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.
Yılbaşında benzin fiyatları 21,14 TL; motorin fiyatları ise 23,50 TL seviyesindeydi.