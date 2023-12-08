Benzine indirim geliyor
Son iki günde motorine gelen indirimlerin ardından bu gece de benzin fiyatlarında indirim olacak.
Haber Merkezi
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.
Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti.
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 32,98 TL'ye gerileyecek.