Brent petrol yükselmeye devam ediyor

Cuma günü 84,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 83,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, İsrail-Filistin savaşında ateşkes anlaşması olabileceğine yönelik haber akışı ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintilerini haziran sonuna kadar uzatacaklarını açıklaması nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,87 ile 84,18 dolar aralığının direnç, 83,36 ile 83,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.