Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ısınmada 1 ay, sıcak su ve mutfakta 1 yıl ücretsiz

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez karaya çıkarıldı. Karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin çalıştığı projede ilk fazda üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde meşaleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



- Bugün Filyos'ta ülkemizin iki bayramını bir arada kutlamak üzere bir aradayız. İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır.

- Ocak 2021'de kara tesisimize başladık. Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik.

- Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz. Karadeniz'de gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı.

- Kandil'deki teröristleri, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Bize ilk günden itibaren yapamazsınız diyen Kemal Kılıçdaroğlu ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Londra'dan 300 milyar dolar getirdim diyor, ne getirdin, ne karşılığında getirdin.

- Vatandaşlarımızın evlerinde ve mutfaklarında sıcak su tüketimindeki doğalgazı bir yıl ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

- Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız.

Bakan Dönmez: Fatih sondaj gemisi bir milletin kaderini değiştirdi

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Fatih sondaj gemisinin bir milletin kaderini değiştirdiğini söyledi.

Dönmez’in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

- Türkiye’nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın, beraber olmanın birer sonucudur.



- Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, yıldırmaya rağmen hamdolsun yılmadık ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı biliyorduk. Bu eser tüm 85 milyonun, bu gurur, bu başarı tüm Türkiye'nin.



- İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip."

Turkcell dijital iletişim altyapısını tamamladı

Filyos Doğalgaz İşletme Tesisi’nde Turkcell iletişim altyapı çalışmalarını tamamladı.

Turkcell’in tesisler için kurduğu iletişim altyapısı, yeni nesil teknolojilerle donatılmış bir sistem mimarisine sahip. Kurulan dijital sistem altyapısı, bölgede çalışmaları yürüten şirket çalışanlarının tamamına ve günlük ortalama 15 bin kullanıcıya yüksek hızda iletişim imkanı sunuyor.

Güçlü iletişim şebekesi sayesinde, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi’nde üst düzeyde teknolojik altyapı sağlanması amaçlanıyor.