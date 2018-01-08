Enerji giderlerinde yüzde 80 tasarruf

08 Ocak 2018

Canovate Enerji’nin, yüzde 85 yerlilik oranıyla imal ettiği ısı pompaları, enerji giderlerinde yüzde 80’e kadar tasarruf ettiriyor. Toprak, su ve havadaki var olan ısıyı kullanan Canovate Isı Pompaları, enerjinin yüzde 70- yüzde 80’i toprak, su veya havadan bedava olarak alıyor ve böylece enerji giderleri ciddi oranda düşüyor.

Şirket ısı pompalarının yanı sıra, chiler üniteleri, crac ve adyabatik sistemlerini de yurt dışına ihraç etmeye başlıyor. Isı pompası son dönemlerde, konutlar, fabrikalar ve özelikle otellerde yoğun talep görüyor.

Verimsiz çalışması ve emisyon değerlerinin yüksek olması nedeniyle Avrupa’da satışı yasaklanan birçok kombinin, Türkiye pazarına satılmakta olduğunu kaydeden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, şunları söyledi:

“Ülkemizde, neredeyse Avrupa’nın tümü kadar inşaat yapılıyor. Bu nedenle Türkiye, ısıtma, soğutma, havalandırma konusunda, dünyanın 5.’ci pazarı konumunda bulunuyor. Ülkemizdeki birçok firma, yurt dışından ithal ettiği kazanların, kombilerin ve klimaların satışını iç pazara yapıyor. Özetle, Avrupa’da satışı yasaklanmış olan bu kombiler, Türkiye pazarında satılmaya devam ediyor. Nitekim, Avrupa ülkeleri ve Amerika’da yoğun olarak ‘Isı Pompaları- Heat Pump’lar kullanılıyor. Ülkemizin, doğalgaz bağımlılığından ve ithal gelen kontrolsüz cihazlarından kurtulmasında; yüzde 100 yerli olan ısı pompaları büyük rol oynayabilir” dedi.

Isı pompası kullanım alanı ve tasarruf değerleri:

-Otellerde ısıtma, soğutma ve sıcak su amaçlı yüzde 80’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Konutlarda yakıt cinsine göre, yüzde 50- yüzde 80’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Fabrikalarda prosese göre, yüzde 60-yüzde 80’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-AVM’lerde, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Seralarda, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Kümeslerde, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Kamu binalarında, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Okullarda, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.

-Ofislerde, yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanıyor.