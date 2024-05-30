  1. Dünya Gazetesi
  2. Enerji
  3. Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 6,8 arttı
Takip Et

Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 6,8 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 5 milyar 212 milyon 616 bin dolar oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisan ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artarak 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 212 milyon 616 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Nisan 2023'te bu rakam 4 milyar 882 milyon 492 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 6,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 37,5 artarak 2 milyon 748 bin 992 tona çıktı.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven mayısta gerilediTÜİK açıkladı: Ekonomiye güven mayısta gerilediEkonomi

 

Dış ticaret açığı nisanda yüzde 12,9 artışla 9,9 milyar dolara çıktıDış ticaret açığı nisanda yüzde 12,9 artışla 9,9 milyar dolara çıktıEkonomi

 