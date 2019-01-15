Enerji verimliliğine ‘Yeşil Karne’

15 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ‘38. Enerji Verimliliği Haftası ve Yeşil Karne Projesi Tanıtım Toplantısı’, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre hassasiyetine dikkati çektiği konuşmasında, “Anayasamızın 56. maddesinde ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ ifadesi yer alıyor. Bu doğrultuda çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda hem devlete hem de vatandaşlara görevler düşüyor. Herkes bu konuda duyarlı olmalı, “Sadece benim atığımı toplamamla bir şey olmaz” dememeli ve çevremize gereken değeri vermeliyiz” diye konuştu.

“Eğitmenlerin emeği değerli”

Bursa’da okullarda öğrencilerin su ve enerji verimliliği, sıfır atık konularında bilgilendirilmesi ve uygulamada başarılı olan okulların da yılsonunda ‘Yeşil Karne’ ile ödüllendirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşil Karne’ protokolü imzalandığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu konuda çok yoğun bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Protokol ile ilkokul 3. ve 4. sınıflardan yaklaşık 50 bin öğrenciye enerji verimliliği ve çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler verileceğini anlatan Başkan Aktaş, “Bu çerçevede ‘Yeşil Karne’ projesi uygulanacak. Bu konuda eğitimcilerimizin emeği ve katkısı çok önemli. Çünkü çocuklarımıza enerji verimliliği ve eldeki kaynakların korunması bilincinin verilmesinde sorumluluk taşıyorlar” dedi.

“Küçük adımların faydası büyük”

Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şube Başkanı Mustafa Uysal, Bursa’da refah seviyesinin artmasıyla çevre ve enerji verimliliği konularında da duyarlılığın arttığına değindi. Uysal, “Bugün atılan küçük adımlar, gelecekte, bu ülkenin hedeflediği noktaya ulaşmada büyük önem taşıyacak. Bu durum da ancak eğitimle, gençlerin ve çocukların konuyla ilgili doğru bilinçlenmeleri ile mümkün olacaktır. Türkiye enerji verimliliği alanında çok hızlı mesafe kat etti. Türkiye’de enerjiyi doğru kullanırsak dışa bağımlılığımız da kalmayacak” değerlendirmesini yaptı. Enerji verimliliğinin önemini vurgulayan Uysal, Bursa’nın enerji verimliliği ve tasarruf konularında en bilinçli kentlerden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Aktaş, programın sonunda katılımcılara, enerji yöneticisi belgelerini verdi. Mustafakemalpaşa İbn-i Sina Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğrencilerin atıklarla ürettikleri ürünlerin sergisi de büyük ilgi gördü. İbn-i Sina Özel Eğitim öğrencileri, atıklardan elde ettikleri ürünleri protokol üyelerine hediye etti.