Enerjide entegre sistemler konuşuldu

28 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Çoklu Üretim Sistemleri Paneli düzenlendi. Kanada Ontario Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Uluslararası Hidrojen Enerjisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in konuşmacısı olduğu panel, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Panele, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi Başkanı Mehmet Demirci, BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu ve küme üyeleri katıldı.

Fosil yakıtların rolü devam edecek

Enerjinin insanlığın en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Dinçer, enerji üretimi ve tüketiminin her geçen gün daha kritik hale geldiğini vurguladı. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kuraklık gibi faktörlerin insanlığı temiz yakıtlar aramaya yönelttiğini ve bu arayışın da yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkardığını kaydeden Dinçer, “Fosil yakıtların rolü devam edecek ancak temiz teknolojiler geliştirmek zorundayız. Buna bağlı olarak mühendislik anlayışımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Daha etkin ve verimli enerji kullanımı için çoklu üretim sistemlerine geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Dünya entegre forma dönüşüyor

Enerji kaynakları için ihtiyaçlar doğrultusunda entegre sistemler oluşturulmasının önemine değinen Prof. Dr. Dinçer, “Yenilebilir enerji kaynağı olarak güneşe sahibiz. Bu kaynaktan elektrik üretebiliriz ve bu da bize yeter dersek yanlış yapmış oluruz. Başka ne üretebiliriz, neye ihtiyacımız var bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Dünyada artık her şey entegre forma dönüşüyor. Önümüzdeki süreç entegre sistemler ve uygulamalar sürecidir. Ülke olarak sistemlerimizi bu yaklaşımla, ihtiyaçlarımıza bağlı olarak hepsi bir arada mantığıyla geliştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

2020’den sonra yenilenebilir enerjinin ağırlığı artacak

Uluslararası kuruluşlar tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeksiyonlar oluşturulduğunu söyleyen Prof. Dr. Dinçer, “2020 ve ötesinde enerjimizin yüzde 50’den fazlası yenilenebilir enerji kaynaklı olacak. Almanya, 2050 yılı için yüzde 100’lük bir hedef belirledi. Dünya genelinde birçok ülke buna yönelik yol haritalarını oluşturuyor. Türkiye olarak biz de bu konuda çalışıyoruz. Enerji güvenliği açısından kırılgan bir yapıda olan ülkemizin, bu kırılganlığını gidermesi için yenilenebilir enerji kaynaklarını ve sistemleri en iyi şekilde yönetmesi gerekiyor.” dedi.

BTSO Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi Başkanı Mehmet Demirci ise HİSER ve kümelenme çalışmalarıyla Bursa’yı yenilenebilir enerji alanında daha güçlü konuma taşımayı hedeflediklerini söyledi. Enerji alanındaki öncü çalışmalarıyla dünyaca tanınan Prof. Dr. İbrahim Dinçer’i sektör temsilcileriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Demirci, panele katılan küme üyelerine teşekkür etti.