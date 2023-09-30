EPDK'dan deprem bölgesinde avans ödemelerine erteleme

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri, OSB'lerin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketlerini kapsıyor.

Buna göre anılan kurumlar için avans ödemeleri, fatura son ödeme tarihine kadar ertelendi.

Erteleme süresince temerrüt faizi de uygulanmayacak. Yıl sonuna kadar geçerli karar, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.