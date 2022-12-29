Exxon, AB’ye karşı kılıçları çekti

ABD'li petrol devi Exxon Mobil, Brüksel'in bu vergiyi uygulamakla yasal yetkisini aştığını savunarak, AB'ye petrol gruplarına yönelik yeni talih kuşu vergisini kaldırmaya zorlamak amacıyla dava açıyor.

Yüksek enerji fiyatlarından yararlanan petrol şirketlerinin bu yılki rekor karları dünya genelinde enflasyonu artırdı ve sektörün daha fazla vergilendirilmesi için yeni çağrılara yol açtı.

"Ek vergi ters etki yapıyor"

Exxon sözcüsü Casey Norton yaptığı açıklamada, ek gelir vergisinin "ters etki yarattığını", yatırımları caydırdığını ve yatırımcı güvenini zedelediğini söyledi. Norton ayrıca Exxon'un Avrupa'nın enerji arzı ile geçiş sürecine yapacağı milyarlarca euroluk yatırımları değerlendirirken söz konusu vergiyi de hesaba katacağını söyledi.

Norton, "Buraya yatırım yapıp yapmayacağımız öncelikle Avrupa'nın ne kadar cazip ve küresel olarak rekabetçi olacağına bağlı" diye sözlerine ekledi.

"Bu dava hakkında karar vermek artık Genel Mahkeme'ye kalmıştır. Komisyon sözcüsü Arianna Podesta Perşembe günü yaptığı açıklamada, Komisyon söz konusu tedbirlerin AB hukuku ile tamamen uyumlu olduğunu savunmaktadır" dedi.

Enerji şirketi Chevron da petrol üretiminin vergilendirilmesinin şirket yatırımlarını caydırarak enerji arzını azaltmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulunmuştu.